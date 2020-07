Condividi su

Classifica migliori lavori senza laurea 2020: i più richiesti al mondo

La classifica dei migliori lavori senza laurea può essere utile e interessante per tutti quegli aspiranti lavoratori in cerca di una professione che però si sono fermati al diploma. Per molte professioni serve infatti disporre del diploma di laurea, mentre per altre attività lavorative può essere sufficiente solo il diploma di maturità. Ma quali sono i migliori lavori senza laurea nel 2020 più richiesti a livello internazionale? Questa singolare classifica è stata stilata da Linkedin, il noto social network che mette in contatto imprese e professionisti.

Software developer al primo posto

In tempo di crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria, se non si possiede un titolo di laurea è possibile ancora trovare lavoro? E in quale settore?

Ovviamente la risposta è affermativa: la categoria lavoro continuerà a esistere, semplicemente cambieranno le gerarchie e magari una professione che un tempo non era prioritaria ora lo è divenuta.

Tra i lavori più richiesti vi è (ancora) quello di sviluppatore software, che peraltro è anche tra i più remunerativi, viste le competenze che bisogna avere e considerando il fatto che la concorrenza è solo tra specialisti del settore.

Linkedin ha stilato la classifica dei 10 lavori senza laurea più cercati e richiesti analizzando le offerte di lavoro presenti sul social network, anche e soprattutto durante la pandemia da Covid-19.

Trovare lavoro sui social: quali piattaforme esistono e come fare

La classifica 2020 dei migliori lavori senza laurea

Di seguito la classifica delle professioni più richieste per le quali non c’è bisogno di possedere una laurea, disposte in ordine gerarchico, dalla più richiesta alla meno richiesta (ma pur sempre nella top 10).

Software Developer;

Sales Representative;

Project Manager;

IT Administrator;

Customer Service Specialist;

Digital Marketer;

IT Support / Help Desk;

Data Analyst;

Financial Analyst;

Graphic Designer.

I lavori senza laurea meglio retribuiti

Passiamo ora a un altro elenco, quello stilato dal Bureau of Labor Statistics, agenzia di ricerca del governo Usa, che ha individuato i lavori meglio retribuiti e per i quali non c’è bisogno di avere una laurea. Anche in questo caso disporremo tali professioni in modo gerarchico, dalla più richiesta alla meno richiesta.

Storage and Distribution Manager;

Operatore reattore nucleare;

Manager nel settore dei servizi funebri;

Tecnico radiologo;

Comandante di Nave;

Detective;

Casinò Manager;

Tutor Vigili del Fuoco;

Collaudatore di ascensori;

Igienista dentale.

La classifica soprastante stona un po’ nel nostro Paese, dove effettivamente, secondo quanto riportato anche dal sito voglioviverecosi.it, i lavori senza laurea meglio retribuiti sono prima di quelli manuali (falegnami, sarti, idraulici, elettricisti, muratori) e quelli legati al settore informatico (sviluppatori soprattutto, ma anche sistemisti e SEO). Seguono piloti, specialisti della ristorazione e operatori nel settore estetico.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it