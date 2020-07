Condividi su

Coronavirus ultime notizie: focolai Italia, gli aggiornamenti al 13 luglio 2020

Coronavirus ultime notizie: il virus continua a circolare in Italia, seppur in maniera più “morbida” rispetto all’inverno, ma la situazione va comunque tenuta sotto controllo e si raccomanda di agire con cautela e prudenza, rispettando le misure di sicurezza per la tutela di se stessi e degli altri. Nel nostro Paese scoppiano nuovi focolai, molti dei quali sono derivati da persone che si sono recate all’estero. Andiamo a fare il punto della situazione sui nuovi focolai in Italia aggiornato a lunedì 13 luglio 2020.

Coronavirus ultime notizie: aggiornamenti su focolai in Italia

Sono scoppiati due nuovi focolai nel nostro Paese nelle ultime ore. Presso l’ospedale Infermi di Rimini un uomo che era lì ricoverato per altre cause, ormai vicino alle dimissioni, è stato trovato positivo. Partita la consueta serie di tamponi, sarebbero stati individuati otto pazienti positivi asintomatici nello stesso reparto. È stata così imposta la quarantena a tutte le persone venute in contatto con i soggetti positivi, che si trovano in isolamento.

Altro focolaio c’è stato nell’avellinese, dove 12 persone sono risultate positive nel weekend. Tutto è iniziato quando un uomo di 69 anni si è recato presso l’ospedale con problemi respiratori. Dopo aver effettuato i tamponi, 8 familiari sarebbero stati contagiati.

Intanto in Veneto il focolaio più importante risale a inizio luglio, quando un imprenditore vicentino, appena aperte le frontiere, si è recato in Serbia, si è ammalato, ha partecipato a una festa e a un funerale, nonostante i sintomi della malattia, ha contagiato altre 4 persone e fatto finire più di un centinaio in isolamento.

Altro caso sconsiderato è accaduto a Predazzo, in Trentino, dove un kosovaro, di ritorno dal suo paese di origine, ha preferito fare una festa piuttosto che stare in isolamento, per poi scoprire di essere positivo e aver contagiato 8 persone.

Nuovi casi provenienti dai Balcani anche in Friuli Venezia Giulia: qui, a Trieste, sono stati individuati 8 casi positivi collegati a un ufficio di pratiche import-export con i Paesi balcanici.

Proroga stato di emergenza: dove e fino a quando

In Piemonte sono stati registrati 13 contagi in Val d’Ossola, relativi al personale frontaliero.

In Emilia Romagna preoccupa ancora il focolaio scoppiato nella ditta Bartolini, con un bilancio che è arrivato a 117 positivi e 2 ricoveri. In Toscana, invece, ci sono stati contagi per lo più in strutture abitative sovraffollate, prevalentemente in piccole comunità di migranti.

Nel Lazio, e in particolare a Roma, c’è un problema derivante dal Bangladesh, dopo che diverse persone sono arrivate nel nostro Paese eludendo i controlli e con test falsi. In Sicilia, invece, 28 migranti soccorsi nell’agrigentino sono risultati positivi, mentre a Noto altre 8 positività sono state individuate in un centro di accoglienza.

In Campania si è spento il focolaio di Mondragone, che aveva colpito una comunità di braccianti bulgari.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it