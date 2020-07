Condividi su

Doppio addebito modem Tim: come evitarlo e quando scatta

Doppio addebito modem Tim – Un’annosa questione che spesso viene esaminata dalle associazioni dei consumatori su segnalazione dei clienti dell’operatore che stipulano un contratto per la rete fissa.

Modem Tim: pagamento in contanti e addebito sul conto

Il caso del doppio addebito per chi utilizza un Modem Tim è una questione che periodicamente le associazioni dei consumatori si trovano a esaminare. Di recente, è tornata a parlarne la rivista Il Salvagente che ha risposto al quesito di una cliente Tim, appunto, che prima ha rinnovato l’offerta per la rete internet di casa in un negozio dell’operatore (pagando in contanti l’abbonamento per un anno) e poi si è vista accreditare una cifra, fortunatamente irrisoria (poiché si trattava dell’importo della rata mensile, non per altro), sul proprio conto corrente qualche tempo dopo.

In questo caso, il problema risiede nell’errore commesso dall’impiegato del centro Tim che ha chiesto alla cliente di fornire il suo Iban: il dettaglio ha fatto scattare dei sospetti nella cliente, non le era mai stato richiesta a margine dei precedenti rinnovi. Accortasi dell’addebito, non ha potuto che disattivare la ricarica automatica ma l’importo versato ormai era andato perso. Insomma, un classico caso di danno oltre la beffa.

Come non pagare le rate aggiuntive

Doppio addebito Modem Tim – Purtroppo, l’unico consiglio che si può dare a chi paga in contanti è quello di non fornire anche l’Iban: di certo in buona fede, potrebbe crearsi confusione tra i metodi di pagamento, una confusione però che, come si è appena visto, andrebbe esclusivamente a sfavore del consumatore.

Detto ciò, è bene esaminare anche un’altra questione che riguarda i modem Tim: quella dell’annullamento delle rate residue. Bisogna ricordare che la legge permette ai clienti che hanno sottoscritto un abbonamento per la rete fissa Tim di passare gratuitamente ad un’offerta commerciale equivalente senza pagare le rate residue. La disposizione si trova precisata nella delibera Agicom n. 348/18/Cons; unico requisito: possono usufruire di questa possibilità tutti coloro che hanno sottoscritto un’offerta Tim con vendita del modem abbinata prima dell’1 dicembre 2018. Si può aderire alla cosiddetta offerta commerciale equivalente compilando apposito modulo sul sito Tim entro il 31 agosto 2020.

