Condividi su

Benjamin Keough è morto: chi era il nipote di Elvis Presley

Benjamin Keough è stato trovato morto a Calabasas, nella contea di Los Angeles, a causa di un colpo d’arma da fuoco. Da confermare ancora l’ipotesi del suicidio, ma per ora è la teoria più accreditata dagli inquirenti. Ma chi era Benjamin Keough? Un musicista, noto per essere il nipote di Elvis Presley, figlio di Lisa Marie e fratello dell’attrice Riley Keough, che probabilmente, se amate il genere, avrete già visto in alcuni film horror, tra cui The Lodge. Benjamin, come il nonno, di cui era l’ultimo e unico nipote, era un musicista.

Benjamin Keough è morto: Lisa Marie Presley “completamente distrutta”

La madre Lisa Marie, stando alle parole riportate dal portavoce della famiglia Presley, risulta “completamente distrutta, inconsolabile e profondamente devastata, ma sta cercando di essere forte per i suoi gemelli di 11 anni e per la figlia maggiore Riley”. Lisa Marie “adorava suo figlio, era l’amore della sua vita”. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalla donna, profondamente sconvolta com’è facile intuire. L’ipotesi del suicidio, nonostante al momento sia abbastanza presumibile, resta tuttavia ancora da confermare.

L’ultima volta in cui è stato visto

Benjamin Keough aveva partecipato anche all’evento celebrativo in occasione del 40° anniversario dalla morte del nonno Elvis. L’evento era stato organizzato nella vecchia casa del cantante, a Graceland (Memphis). Quella è stata l’ultima volta in cui Benjamin è stato visto in pubblico.

Kelly Preston è morta: chi era la moglie di John Travolta

Benjamin Keough e la musica

Come suo nonno, il ragazzo era entrato nel mondo della musica e aveva firmato un contratto da 5 milioni di dollari con una casa discografica, nell’ormai lontano 2009. Tuttavia Keough non amava molto la sfera social a cui siamo abituati oggi e per questo motivo è difficile trovare tracce della sua presenza, in un tempo in cui essere popolari significa essere (ovunque) sui social network.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it