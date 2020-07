Condividi su

Offerte Amazon Casa e Cucina: tutti i prodotti in sconto da comprare

Settore con continue offerte è quello relativo alla Casa e alla Cucina. Amazon dedica particolari articoli in sconto a questa categoria che sovente rientra nelle nostre analisi. Ecco l’ennesima che individua i prodotti migliori sui quali realizzare risparmio e che meritano un investimento.

Offerte Amazon Casa e Cucina: Innsky, Aigostar e Amzchef, tre elettrodomestici per la Cucina

L’articolo numero uno è ideato e realizzato da Innsky, si tratta della Friggitrice ad aria calda da 5,5l con 8 funzioni preimpostate più una funzione di pausa e avvio. Il fornetto ha una potenza di 1700W, si dota di spegnimento automatico e ha una classe di efficienza energetica A+++. In offerta può essere acquistato per 72,00€ anziché 92,99€. Uno dei prodotti più venduti è invece Aigostar Adam 30GOM, il bollitore d’acqua in vetro borosilicato con illuminazione a LED dalla potenza di 2200W, con capienza di 1.7l in colorazione nera. Può essere preso per 18,99€ a fronte di un prezzo pieno di 22,98€. Direttamente dalle Amazon Choice arriva Amzchef Tritatutto elettrico per alimenti con motore robusto, 1.8l di capienza, ciotola in acciaio inox, 2 livelli di velocità e potenza di 300 W. Il prezzo in offerta è di 33,99€ mentre quello iniziale era di 39,99€.

Offerte Amazon Casa e Cucina: ValueTalks e HOMPO, le proposte

Tra i più venduti c’è anche un altro prodotto, ValueTalks Thermos per alimenti da 450ML. Realizzato in acciaio inossidabile si compone di un pratico cucchiaio blu. Il prezzo in offerta di questo prodotto è di 17,84€ mentre il prezzo pieno è di 20,99€. Come ultima proposta abbiamo una affettatrice a spirale realizzata direttamente da HOMPO. L’articolo, in offerta, costa 10,00€ anziché 12,99€.

Francesco Somma