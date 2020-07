Condividi su

Coronavirus ultime notizie: contagi Covid under 18, cosa si rischia

Coronavirus ultime notizie: dopo aver attaccato le persone più anziane, sembra che ora il virus nel nostro Paese stia colpendo soprattutto i giovani, in particolar modo i ragazzi al di sotto dei 18 anni. Questo il risultato emerso dalle statistiche elaborate dall’Istituto superiore di sanità, che ha dunque evidenziato come il numero degli under 18 risultati positivi è quintuplicato se raffrontato con quello registrato a inizio di epidemia. Il maggior numero di contagi dipende da assembramenti più facili e frequenti e da un mancato rispetto delle misure di protezione e sicurezza? I giovani sono più irresponsabili o credono semplicemente che il virus sia finito (e “tanto colpisce i più anziani”) e quindi non c’è più nulla di cui preoccuparsi? Niente di più sbagliato e bisogna mantenere alta la guardia, anche per prevenire un autunno di nuovi timori.

Coronavirus ultime notizie: età media contagiati nell’ultimo mese

Stando ai dati dell’Iss, l’età media dei contagiati dal nuovo coronavirus nell’ultimo mese è scesa di parecchio: 47 anni, contro l’età media generale dei 61 anni. Questo significa che nell’ultimo mese a essere stati contagiati di più sono i giovani e i giovanissimi. A essere maggiormente colpiti sono stati infatti i ventenni, i trentenni e anche gli under 18 (9,48% nell’ultimo mese, contro il 2% registrato nel pieno periodo dell’emergenza).

Coronavirus ultime notizie: gli ultimi dati sull’emergenza

Oltre al numero dei casi positivi bisogna però guardare ad altri due dati importanti per capire a che punto siamo con la pandemia: ci sono infatti meno decessi, e soprattutto meno casi critici, seguiti quindi dai ricoveri presso le terapie intensive, se si analizzano i casi più giovani. Infatti, fino al mese di giugno, sono stati solo 20 gli under 29 deceduti per Covid-19. Questo, però, non significa che il Covid-19 sia meno grave tra i più giovani: al di là delle conseguenze a lungo termine che il virus potrebbe avere sul fisico dei contagiati, e che non sono ancora molto note, c’è timore per la trasmissione del contagio dai più giovani ai più anziani.

L’autunno non è ancora vicinissimo, inoltre, ma la resistenza del virus nel nostro territorio potrebbe essere un segnale di un nuovo rafforzamento, soprattutto considerando che con la stagione fredda non si potrà più stare all’aperto, con un aumento delle probabilità che il virus possa di nuovo dilagare. Si raccomanda dunque, come di consueto, la massima prudenza e il rispetto delle misure di sicurezza. L’emergenza (e la pandemia) non è ancora finita.

