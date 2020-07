Condividi su

Peaky Blinders 6: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

BBC ha dato il via alla produzione della sesta stagione di una delle serie tv più amate degli ultimi tempi: stiamo parlando di Peaky Blinders. Per i fan c’è sia una buona che una cattiva notizia: la prima riguarda la possibilità di una settima stagione in quanto gli sceneggiatori hanno già materiale a sufficienza e, fortunatamente, la serie gode di ottima popolarità e successo; la cattiva notizia riguarda invece la data di uscita della prossima stagione: a causa dell’emergenza coronavirus, infatti, le riprese hanno subito un forte slittamento e il debutto del nuovo capitolo rischia di arrivare addirittura nel 2022, ragion per cui dovremo attendere parecchio prima di rivedere i nostri personaggi preferiti sullo schermo di Netflix. In ogni caso, il creatore Steven Knight ha voluto esprimere il suo entusiasmo a proposito del successo della serie, rassicurando i fan che tutto è pronto per dar vita alla settima stagione; di seguito le parole ufficiali:

“La destinazione dell’intero show è sempre stata l’inizio della Seconda Guerra Mondiale, perciò la serie non è altro che la storia della famiglia tra le due guerre. Voglio davvero concludere con Tommy che sta bene. Voglio che Tommy passi tra i buoni e dalla parte degli angeli. C’è una lezione da imparare e porterà con sé un messaggio positivo, ma c’è ancora parecchia oscurità da attraversare prima.”

Per il momento, sul catalogo del colosso streaming sono disponibili le prime 5 stagioni della serie e chiunque volesse recuperare lo show potrà tranquillamente accedere alla visione; ricordiamo, inoltre, che attualmente Netflix non offre più la possibilità di iscriversi al sito mediante il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti sulla piattaforma sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama e del cast del sesto capitolo di Peaky Blinders.

Summertime 2: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce

Peaky Blinders 6: la trama

Al momento non ci sono molte anticipazioni per quanto concerne la trama del sesto ciclo di episodi dello show; qualcosa possiamo ipotizzare sulla base di quanto accaduto nella season precedente: Tommy è in pieno declino psicologico; la morte di Grace e il ricordo della guerra sta mettendo a dura prova la stabilità emotiva del nostro eroe che pare avere addirittura istinti suicidi a causa di alcune allucinazioni che vedono la moglie suggerirgli di togliersi la vita; nel finale di stagione, infatti, vediamo, come ultima scena, lo stesso Tommy da solo in un campo mentre si punta una pistola alla tempia: premerà il grilletto?

Snowpiercer: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Il cast della serie tv

Vediamo ora di scoprire quali sono gli attori principali di Peaky Blinders e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Cillian Murphy veste i panni di Tommy Shelby; Helen McCrory nel ruolo della zia Polly; Paul Anderson è Arthur Shelby; Sophie Rundle interpreta Ada Shelby; Kate Phillips veste i panni di Linda Shelby; Natasha O’Keeffe è Lizzie Stark.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it