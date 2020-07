Condividi su

Rimborso Irpef NoiPA dipendenti pubblici 2020: quando arriva e importo

Quando arriva il rimborso Irpef per i lavoratori dipendenti pubblici di NoiPa e quanto spetta? In realtà l’importo dello stipendio mensile è già consultabile online, nella propria area riservata, nella sezione Consultazione Pagamenti. Qui sarà possibile visualizzare l’importo dello stipendio, comprensivo dell’eventuale rimborso Irpef e con l’aggiunta dei nuovi assegni familiari, in base alla recente redazione delle nuove tabelle (ne abbiamo parlato in questo articolo). Eventuale perché non tutti riceveranno il rimborso del 730 (o la relativa trattenuta) nel mese di luglio, vista la chiusura degli uffici dei centri di assistenza fiscale o un invio tardivo della dichiarazione dei redditi.

Rimborso Irpef per dipendenti pubblici NoiPa: dove visualizzare e come fare

È possibile consultare la presenza (e l’importo) del rimborso Irpef recandosi sul portale NoiPa da computer desktop o Pc oppure da applicazione mobile, scaricabile direttamente da Google Play o Apple Store. Occorrerà pertanto entrare nella sezione Self Service, dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali, e visualizzare l’importo dell’ultimo cedolino, che sarà possibile anche scaricare e conseguentemente stampare.

Come abbiamo anticipato, il mese di luglio 2020 potrebbe essere interessante per i lavoratori diendenti pubblici. Oltre ai nuovi importi degli assegni familiari, infatti, dovrebbe esserci anche il rimborso fiscale (o la trattenuta) relativa a quanto dichiarato dal modello 730 2020 se acquisito in tempo. Un invio tardivo (magari verso la fine di giugno) potrebbe far slittare il rimborso (o la trattenuta) al mese successivo, ovvero agosto 2020.

Rimborso Irpef e accredito stipendio NoiPa: le date di luglio 2020

Si ricorda che lo stipendio per i dipendenti pubblici assistiti di NoiPa avverrà questo mese giovedì 23 luglio (per i dipendenti pubblici del comparto scolastico e per il personale dei vigili del fuoco), mentre venerdì 24 luglio sarà il giorno dell’accredito stipendio per il personale del comparto sanitario.

