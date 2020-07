Condividi su

Temptation Island: anticipazioni terza puntata stasera 16 luglio 2020

Che sia in radio o in tv, quando viene trasmessa la canzone Love the Way You Lie è impossibile non pensare a Temptation Island. L’amato reality show, in onda oggi 16 luglio 2020 dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo terzo appassionante appuntamento che promette fuoco e fiamme.

Sfrenati attacchi di gelosia, inaspettate confessioni al chiaro di luna e drammi in piena regola, queste le caratteristiche vincenti del programma che continua, anno dopo anno, ad appassionare il pubblico con le sue storie d’amore. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi stasera Temptation Island!

Temptation Island: anticipazioni terza puntata stasera 16 luglio 2020

Tante sono state le emozioni che hanno animato la seconda puntata di Temptation Island e sicuramente anche stasera non mancheranno liti, scontri e crisi di pianto. La settimana scorsa Annamaria, dopo aver visto un video in cui il suo partner era in compagnia di una tentatrice, ha avuto l’impulso di abbandonare il programma salvo poi cambiare idea grazie all’intervento delle coinquiline. Mentre Ciavy, tramite due filmati, ha constatato il legame, oramai palese, tra la fidanzata e l’affascinante single Alessandro, Pietro delle Piane ha ascoltato Antonella Elia parlare del suo ex Fabiano e scoperto che la donna a volte lo chiama di nascosto.

Brutte notizie anche per Andrea e Anna, sempre più lontani, e Lorenzo Amoruso, deluso dal comportamento di Manila. Infine l’esperienza di Temptation Island si è conclusa per Sofia e Alessandro che sono usciti dal programma mano nella mano, più forti di prima e convinti del loro amore (almeno fino alla prossima crisi). Tra poche ore scopriremo cosa è successo in questi giorni nel magnifico resort Is Morus Relais e, da alcune indiscrezioni, è emerso che al cento del nuovo appuntamento ci sarà sicuramente il falò tra Ciavy e Valeria, che usciranno divisi dal reality show.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it