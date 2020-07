Condividi su

Pensioni ultime notizie: calendario pagamenti agosto 2020. Le date

Pensioni ultime notizie: ad agosto si tornerà alla normalità e gli accrediti dovrebbero avvenire nei consueti giorni, sia per i clienti delle Poste, sia per chi si fa accreditare la pensione presso le banche. Niente più ritiro anticipato, dunque, a causa dell’emergenza coronavirus, anche se restano in vigore le disposizioni e le misure di sicurezza relative all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nonché al distanziamento sociale.

Ritiro pensioni scaglionato anche per il mese di agosto?

Lo stato di emergenza forse sarà prolungato, ancora non è noto, ma in ogni caso è possibile che per il ritiro delle pensioni si torni alla normalità. In caso contrario si procederebbe come negli ultimi mesi con il ritiro scaglionato, presumibilmente da lunedì 27 luglio a venerdì 31 luglio e in ordine alfabetico. Le ultime indiscrezioni, invece, vogliono un ripristino della tradizione.

Meno tasse per chi esce in anticipo: il piano

Pensioni ultime notizie: pagamento assegni, ecco le date

Se così fosse i pensionati che vanno a ritirare la pensione presso le Poste potranno recarsi in ufficio sabato 1° agosto. Giorno di operatività per Poste Italiane, ma non per le banche. I clienti di queste ultime, infatti, dovranno attendere lunedì 3 agosto 2020 per andare a ritirare l’assegno, essendo il sabato un giorno di chiusura per gli istituti di credito.

Consegna a domicilio dai Carabinieri: ecco per chi

Dovrebbe poi restare in vigore il ritiro della pensione con il servizio di consegna a domicilio da parte dei Carabinieri per i pensionati over 75. Per attivare il servizio è necessario chiamare il numero verde 800 556 670, oppure contattare la stazione dei Carabinieri più vicina.

