Quanto guadagna un preside in Italia. Stipendio netto e lordo

Chi intende perseguire la carriera di preside, e quindi di dirigente scolastico, sarà senza dubbio interessato a conoscere a quanto ammonta lo stipendio netto e lordo per questa figura professionale. Stipendio che, precisiamo, è regolamento dal CCNL statale, l’ultimo dei quali risale ormai al 2019. Per questo motivo faremo riferimento proprio a questo contratto per rispondere alla domanda che dà origine al titolo: quanto guadagna un preside scolastico nel nostro Paese?

Com’è composto lo stipendio di un preside in Italia

Un emendamento al Decreto Rilancio ha salvato i presidi da un taglio sulla busta paga e questa notizia ha generato alcune polemiche attorno allo stipendio dei dirigenti scolastici, facendo aumentare la curiosità su quanto guadagnino effettivamente le persone che ricoprono questo ruolo. La ricostruzione più adeguata è stata fornita da Orizzonte Scuola, che si è avvalsa dell’aiuto di un suo lettore, Stefano Costantino Anedda. Lo stipendio di un preside, come stabilito dal CCNL di riferimento, si basa su diversi fatti:

Trattamento fondamentale : ovvero lo stipendio tabellare, RIA, la parte fissa della retribuzione;

: ovvero lo stipendio tabellare, RIA, la parte fissa della retribuzione; Trattamento accessorio : parte variabile della retribuzione, premi di risultato, compensi per la reggenza di altre istituzioni scolastiche;

: parte variabile della retribuzione, premi di risultato, compensi per la reggenza di altre istituzioni scolastiche; Trattamento economico per incarichi aggiuntivi: indennità per attività supplementari del dirigente, obbligatorie (come gli esami) o facoltative (come i progetti).

Stipendio tabellare

In merito allo stipendio tabellare il preside percepisce uno stipendio di 45 mila euro all’anno, ripartito per 13 mensilità. A questo si aggiunge l’eventuale retribuzione individuale di anzianità o l’assegno ad personam, assegnato ai Dirigenti ex presidi di ruolo ed ex presidi incaricati, comunque a figure storiche e con anni di esperienza, per importi compresi tra 3.500 e 12.000 euro annui. La quota fissa della retribuzione è pari a 12.565,11 euro annui, ripartito per 13 mensilità.

Quanto guadagna un preside con il trattamento accessorio

Relativamente al trattamento accessorio, riporta il portale specializzato sulla scuola, si compone di voci retributive che “sono parte integrante del compenso del dirigente, ma sono soggette a variabilità in base al livello di complessità di struttura diretta” ed è correlata “alla gestione dell’istituzione scolastica diretta ed è pagata a valere sul Fondo unico nazionale, il cui ammontare è determinato annualmente e ripartito in budget regionali”. L’importo massimo arriva comunque a 33.569,70 euro, in media, ma generalmente è compresa tra 8.000 e 14.000 euro annui.

Retribuzione di risultato e altre indennità

La retribuzione di risultato è diviso in parte base, parametrata alla retribuzione percepita in base alla posizione, e in parte variabile, in base alla reggenza di una ulteriore istituzione scolastica. Anche in questo caso l’importo è determinato annualmente e ripartito in budget regionali: di media, negli ultimi anni, si è attestata a quota 3.000 euro annui, anche se si ipotizza un suo azzeramento visto il mancato rifinanziamento del Fondo unico nazionale, sul quale rivale il pagamento. La parte variabile si attesta tra 15 e 20 mila euro. L’indennità fissa di reggenza è fissata in 9.600 euro per ogni reggenza assegnata al dirigente, mentre l’integrazione retributiva correlata al risultato di reggente è variabile e si attesta, in media, tra 6.000 e 10.000 euro per ciascuna reggenza.

Trattamento economico per incarichi aggiuntivi

Concludendo con il trattamento economico per incarichi aggiuntivi, il ruolo di presidente di commissione d’esame vale tra 1.817 e 3.519 euro, mentre le attività connesse all’educazione degli adulti e alla terza area degli istituti professionali ammonta al 2% delle somme stanziate. La direzione dei progetti, invece, si attesta al 5% del costo totale del progetto, mentre la presidenza di commissioni di concorso vale 4.924,08 euro.

Quanto guadagna effettivamente un preside?

Arrivati a questo punto, forse non è ancora abbastanza chiaro quanto guadagna veramente un preside scolastico. A molti sembrerà una figura professionale milionaria, altri invece, staranno rifacendo i calcoli per capire quanto può guadagnare, di minimo e di massimo. In media, un dirigente scolastico guadagna in totale tra i 70 mila e i 100 mila euro annui, in base all’esperienza.

