Vacanze gratis fuori dall’Italia, ma non per tutti: ecco dove è prevista, in quale periodo e come funzionano esattamente.

Condividi su

Vacanze gratis 2020: come funzionano e località all’estero

C’è chi li applaude sul balcone, chi offre promesse all’intero settore e chi offre loro le vacanze gratis. I benevoli sono i tipi di Together for Healthcare Heroes, che con il supporto del consiglio del turismo di Ibiza, ha deciso di offrire una settimana di vacanza gratuita nell’isola dei Baleari a tutti gli operatori sanitari al fine di ringraziarli per il loro impegno e la loro dedizione durante il periodo dell’emergenza sanitaria. Solo gli operatori sanitari europei (dunque non solo spagnoli) potranno alloggiare gratuitamente per 7 giorni in hotel o case vacanza, ma solo nel 2021.

Vacanze gratis: come funzionano

Per poter usufruire delle vacanze gratis nel 2021 è necessario registrarsi sul portale di Together for Healthcare Heroes. In alto a destra, sarà sufficiente selezionare sull’opzione “Are you a Hero?”, quindi inserire nome, cognome ed e-mail e cliccare su Subscribe.

Sulla home del sito è descritto com’è nata l’iniziativa. “Con una semplice idea all’inizio di marzo”, rivela l’associazione. “Come possiamo dire grazie a coloro che lottano per la vita delle nostre famiglie, amici e la comunità? Come possiamo dire grazie a coloro che mettono a rischio la propria vita per noi? Insieme, vogliamo guidare il cambiamento, festeggiando e premiando coloro che hanno messo la comunità, la famiglia e gli amici al primo posto durante l’epidemia di Covid-19. I momenti senza precedenti mettono in luce le persone eccezionali. Ringraziamo coloro a cui abbiamo affidato le nostre vite, regalandogli le nostre case e i nostri alberghi a Ibiza e in tutta Europa”.

Vacanze gratis a Ibiza: quando si può andare?

Il periodo di vacanza, tuttavia, non dovrebbe essere previsto in alta stagione. Si potrà soggiornare gratuitamente una settimana sull’isola solo nei mesi di aprile, maggio o ottobre 2021. Intanto la lista delle strutture ricettive aderenti continua ad aumentare.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it