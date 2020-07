Condividi su

Legge 104 e permessi prorogati a luglio e agosto per 12 giorni?

Una recente circolare dell’Inps interviene sulla questione della proroga decisa a seguito della crisi sanitaria dei permessi concessi nel quadro dei benefici previsti dalla Legge 104: se ne può fruire anche a luglio ed agosto?

Legge 104: 12 giorni in più anche a luglio ed agosto?

Una recente circolare dell’Inps, la numero 81 dell’8 luglio 2020, ha voluto spazzare dal tavolo gli ultimi dubbi rimasti sulla fruizione dei 12 giorni di permesso in più concessi ai titolari di Legge 104 con il Decreto Rilancio: spettano anche a luglio e agosto? Moltissimi lavoratori si sono posti tale quesito: la risposta è negativa. In sostanza, i giorni di permesso aggiuntivi non spettano anche per i suddetti mesi.

Cosa diceva il Decreto Rilancio?

La fruizione di ulteriori 12 giorni di permesso retribuito oltre a quelli già concessi ai titolari di Legge 104 era stata prorogata dal Decreto Rilancio esclusivamente per i mesi di maggio e giugno, dopo che con il Decreto Cura Italia erano stati introdotti per i due mesi precedenti a questi ultimi, ossia aprile e marzo. Dunque, disabili e caregiver che hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito ogni mese hanno potuto usufruire dei 12 giorni aggiuntivi soltanto fino a giugno.

Nessuna possibilità di un rinnovo per luglio e agosto?

In sostanza, i 12 giorni aggiuntivi concessi a chi ha diritto ai benefici della Legge 104 non sono stati estesi anche ai mesi di luglio e agosto. È possibile che arrivi una proroga con il termine dell’iter di conversione in legge del Decreto Rilancio? In teoria, è possibile; tuttavia, vista la ristrettezza dei tempi, la deadline per l’approvazione definitiva del Dl è fissata al 18 luglio, e il fatto che l’estensione non compare tuttora nel testo di legge, in pratica, rende molto, molto improbabile l’ipotesi di un’ulteriore proroga.

