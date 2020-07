Condividi su

Offerte Amazon Videogiochi e Gaming: gli articoli in sconto del settore

Il settore dei videogiochi e del gaming è sempre sotto la lente di ingrandimento degli appassionati e dei giocatori professionisti. Amazon frequentemente propone articoli in sconto che riguardano questo settore. Il nostro approfondimento punta a rilevare tutte le migliori offerte per la giornata di oggi 16 luglio 2020.

Offerte Amazon Videogiochi e Gaming: Fnatic, Trust e Aukey, gli articoli in sconto

Uno dei principali oggetti da avere per il Gaming da PC è sicuramente la tastiera. Questa tastiera in offerta quest’oggi è di Fnatic, si tratta di Fnatic Streak PRO Gaming Esports, una tastiera meccanica con interruttori cherry MX, dotata di illuminazione multicolore RGB con base per poggiare i polsi ergonomica e possibilità di programmazione. Il costo in offerta di questo prodotto è di 94,99€ mentre il prezzo pieno è di 129,99€. Per una sessione di gioco di qualità è importante avere anche un audio performante, la proposta di Trust è sicuramente di media qualità, sono le GXT 433 Pylo Cuffie Gaming per PlayStation 4, Xbox One, PC, Laptop e Nintendo Switch, in colorazione nera. Il prezzo in offerta è di 34,01€ a fronte di un prezzo pieno di 49,99€. Un mouse di media fascia ideale per il Gaming non professionistico, è la proposta di Aukey, Mouse RGB e FPS con 5000 DPI reali, possibilità di programmare 6 pulsanti, alta precisione e colorazione nera. Il prezzo è di 19,99€ anziché 29,99€.

Offerte Amazon Videogiochi e Gaming: la doppia proposta di Logitech

Due accessori strettamente collegati al Gaming e ai videogiochi di automobilismo. Logitech lancia prima Logitech G Saitek Farm Sim Controller, kit simulazione macchine con volante, si tratta di una console di comando, con pedale per l’accelerazione e il freno, un raggio di sterzata a 900°, ben 38 pulsanti e collegamento tramite USB, compatibile con PC e Mac. Il prezzo in offerta è di 202,89€, scontato rispetto al prezzo pieno di 258,99€. Il secondo articolo è un cambio, pezzo separato dal G Saitek, è Logitech Driving Force, una leva di cambio con 6 marce di velocità, struttura ad H con pomello del cambio in pelle e acciaio. Può essere preso in offerta a 39,99€ anziché 61,99€.

