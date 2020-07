Coronavirus ultime notizie: risultato tampone in 3 minuti, ecco il nuovo test

Coronavirus ultime notizie: in Campania è stato brevettato un tampone che permette in soli 3 minuti di avere il risultato, si chiama CoVFast

Coronavirus ultime notizie: in Campania è stato brevettato un tampone che permette in soli 3 minuti di avere il risultato. Il nuovo prodotto si chiama CoVFast e potrebbe rivoluzionare le strategie di contrasto all’epidemia.

Coronavirus ultime notizie – Basta pensare che attualmente un tampone restituisce l’esito dopo circa 48 ore per capire quali scenari rivoluzionari potrebbe aprire CoVFast: il tampone brevettato dalla Cosvitec in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università Federico II di Napoli, infatti, dice se si è positivi o negativi al Sars Cov 2 in appena 3 minuti. “Ha la stessa affidabilità dei tamponi attualmente utilizzati” assicurano i ricercatori che hanno messo appunto il kit di diagnosi rapida.

Come funziona il nuovo tampone?

Il nuovo tampone funziona nello stesso modo in cui funzionano i tamponi che si sono usati finora, in pratica, preleva un campione di materia organica dal tratto faringeo (niente sangue, siero o plasma da prelevare, quindi), quest’ultimo poi viene immerso in una soluzione colloidale a base di nanoparticelle d’oro che cambia colore (un cambiamento a vista d’occhio, dunque) in caso di rilevamento del nuovo coronavirus, come si diceva, in soli tre minuti. D’altra parte, nel caso di carica virale elevata, il tempo di diagnosi si abbassa anche a un solo minuto. Per effettuare il test, serve soltanto una comune provetta e non le costose apparecchiature utilizzate dai laboratori di tutto il mondo.

Abbattuti i costi e le tempistiche

Coronavirus ultime notizie – Chiaro che, abbattendo i costi e le tempistiche, il tampone brevettato in Campania consentirebbe di condurre piani di screening di massa, aiutando la ripartenza del settore turistico così come la ripresa delle attività scolastiche, tanto per fare qualche esempio. Inoltre, ci tengono a sottolineare i ricercatori della Cosvitec, con le dovute modifiche il nuovo tampone potrebbe servire anche a rilevare anche la positività ad altri tipi di virus. Detto ciò, la sperimentazione non è ancora conclusa: tuttavia, i risultati sono più che incoraggianti visto che il nuovo tampone sembra indicare la risposta corretta nel 95% dei casi.

