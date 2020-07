Le offerte di Amazon per il settore Giardino e Giardinaggio. Una serie di articoli in sconto che in questo pezzo analizziamo per voi.

Offerte Amazon Giardino e Giardinaggio: i migliori prodotti in sconto

Il settore Giardino e Giardinaggio di Amazon è uno dei più attivi e presenta sempre numerose occasioni. La nostra attenzione, quest’oggi, ricadrà su prodotti legati alla cura del giardino ma anche al barbecue. Vediamo i dettagli dei prodotti tra specifiche e prezzi.

Offerte Amazon Giardino e Giardinaggio: SYOSIN, DOUCHE e TECCPO

Syosin propone un paio di guanti da giardino ideali per il barbecue, sono resistenti fino a 800 °C, la misura universale, unisex e di colore nero. Il costo di questi guanti in offerta è di 15,29€ mentre il prezzo pieno è di 17,99€. Douche lancia invece un oggetto efficace contro il fastidioso problema delle zanzare, si tratta di una Racchetta elettrica per le zanzare, si dota di entrata USB per la ricarica, ha una potenza di 4000 Volt dichiarata e tre strati di protezione. Può essere acquistata in offerta alla modica cifra di 15,98€ anziché 23,99€. Per la cura del giardino senza stancarsi troppo TECCPO propone le Cesoie da Giardino da 7.2V a batteria con diametro del taglio compreso tra i 15 e i 22 mm. All’interno della confezione si può trovare anche l’apposito caricabatterie. Il prezzo di questo oggetto in offerta è di 49,99€ a fronte di un prezzo pieno di 69,99€.

Offerte Amazon Giardino e Giardinaggio: Makita, Einhell e Gude, le proposte

Makita BHX2501 è un soffiatore benzina, è il prodotto ideale per la rimozione di fogliame in un giardino. Il costo in offerta di questo articolo è di 232,98€ a fronte di un prezzo pieno di 268,90€. Einhell propone invece uno scarificatore elettrico, utile per scarificare a regola d’arte superfici erbose fino a 300 metri quadri. Il prezzo in sconto di questo prodotto è di 89,90€ anziché 113,05€. L’ultima proposta viene da Gude, è un set per la manutenzione del giardino a batteria in colorazione blu. Il prezzo è di 27,31€ a fronte di un prezzo completo di 30,58€.

