Condividi su

Offerte Amazon 17 luglio 2020: articoli da acquistare e migliori occasioni

Offerte Amazon 17 luglio 2020: articoli da acquistare e migliori occasioni

Ancora numerose le offerte di Amazon per la giornata di oggi 17 luglio 2020. Il portale web del colosso dell’e-commerce propone una serie di articoli di vario genere in pesante sconto. La nostra analisi come al solito si è concentrata con attenzione sul miglior rapporto qualità-prezzo. Ecco i dettagli.

Offerte Amazon 17 luglio 2020: Severin, Soundcore e Glam’our, le proposte

Il primo articolo del giorno è realizzato da Severin, riguarda il modello My 7119 è un aspirapolvere multiciclonico, senza sacco e con regolatore di potenza. L’elettrodomestico si dota di kit per cura degli animali, particolarmente indicato per i soggetti allergici, la potenza è di 750 W, la capienza è di 1.8 litri, mentre sono 75 i decibel prodotti. L’offerta a tempo fa crollare il prezzo a 159,99€ a fronte di un prezzo pieno di 199,99€. Il prossimo prodotto è diventato indispensabile a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus, si tratta del Termometro frontale digitale senza contatto BSX90, ideato e prodotto da Glam’our. Il prezzo di questo oggetto in offerta è di 22,91€ anziché 32,90€. Ultimo articolo di questa prima parte è “made by” Soundcore, è un altoparlante Bluetooth con sistema Hi-Res audio a 30W, funzione BassUp. L’autonomia è di circa 12 ore di riproduzione dichiarata, l’oggetto è impermeabile, livello IPX7 e possiede un’entrata USB-C. In offerta può essere preso a 79,99€ a fronte di un prezzo iniziale di 99,99€.

Offerte Amazon Videogiochi e Gaming: gli articoli in sconto del settore

Offerte Amazon 17 luglio 2020: Klim e LG, le proposte

I padiglioni auricolari da Gaming di casa Klim si ritagliano uno spazio nelle offerte odierne. KLIM Puma Gaming è un Headset dotato di suono Surround 7.1 con vibrazioni integrate. La colorazione è bianca, sono ideali per PC e PS4. Il loro prezzo in offerta è di 54,06€ anziché 69,99€. LG si unisce alla partita degli articoli in sconto con una Ultra-HD TV, modello 49UN71006LB.APID, si tratta di Smart TV da 49 pollici. La versione del televisore è 2020, la classe di efficienza energetica è A. Il prezzo di questa TV è di 399,00€ mentre il prezzo non scontato è di 449,00€.

Avviso: Termometro Politico ha un’affiliazione su alcuni dei siti linkati in quest pagina.

Questo significa che riceviamo una piccola quota dei ricavi sugli acquisti effettuati.

Questo non comporta alcun aumento del prezzo pagato dall’acquirente.

Francesco Somma