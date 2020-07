Condividi su

Roma Inter: diretta tv e streaming, le formazioni e dove vederla

Incontro al vertice nella serata del 19 Luglio: alle 21.45 Roma e Inter incroceranno i tacchetti all’Olimpico. Le due squadre attraversano un ottimo periodo di forma, con i giallorossi che nei precedenti tre turni hanno sempre vinto e i nerazzurri che, dopo aver perso inopinatamente punti con Bologna e Verona, si sono rifatti sotto e ora occupano la seconda posizione.

Roma: obiettivo Europa League

C’è l’accesso diretto ai gironi di Europa League nel mirino della Roma. L’attuale momento positivo le ha permesso di raggiungere la 5a posizione, che vale appunto questo, ma le avversarie, Milan e Napoli, non staranno certo a guardare: anzi, i rossoneri, con il successo 5-1 sul Bologna, si sono portati a un solo punto dalla squadra di Fonseca. Quest’ultimo ha parlato dell’atteggiamento da tenere contro gli avversari di stasera: “Noi dobbiamo giocare come giochiamo adesso, più alti possibile”, aggiungendo di non prendere molto in considerazione l’ipotesi di colmare il gap di 12 punti che lo separa dalla Lazio: “Quarto posto? È molto difficile, dobbiamo essere onesti”.

Inter: vincere e sperare nella Lazio

Data per spacciata per quanto riguarda la lotta scudetto fino a poche giornate fa, L’Inter, complice anche i passi falsi di Juve e Lazio, ha riacquistato fiducia e morale, riconquistando la piazza d’onore a 6 punti dai bianconeri, che non stanno vivendo di certo un momento brillante. Non resta quindi che battere la Roma e attendere notizie positive dall’Allianz Stadium. Ma l’avversario dei nerazzurri è molto ostico e mister Conte, che peraltro ha sempre vinto il campionato alla prima stagione su una panchina, se ne rende conto: “La Roma ha un ottimo organico e un ottimo allenatore, è una partita con un alto livello di difficoltà”.

Le probabili formazioni

Paulo Fonseca si ritrova senza Zaniolo: risentimento al polpaccio per il centrocampista della Roma, ex Primavera nerazzurra. Di contro, tornerà Smalling, ma il suo impiego non è affatto certo.

Per Antonio Conte un doppio ritorno: Barella e Lukaku, con il primo più sicuro del secondo di far parte della formazione iniziale. Sembra infatti che il mister voglia sfruttare il gran momento di Sanchez.

Le due squadre si dovrebbero affrontare così:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Zappacosta, Cristante, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Brozovic; Lautaro, Sanchez.

Dove vedere il match dell’Olimpico

Roberto di Bello, bancario 39enne della sezione di Brindisi, darà il fischio d’inizio di Roma Inter alle 21.45 del 19 Luglio 2020. I guardalinee saranno Cecconi e Galletto, Giua il IV uomo e al Var presenzieranno Guida e Di Vuolo. L’incontro si disputerà a porte chiuse.

Non è prevista la trasmissione in chiaro di questa partita. Gli abbonati Sky potranno seguirla su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport. L’app SkyGo tornerà invece utile per gli abbonati che useranno un dispositivo mobile.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it