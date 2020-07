Condividi su

Rick & Morty 4: trama, cast, anticipazioni. Quando esce su Netflix

Buone notizie per i fan di Rick & Morty: in arrivo su Netflix le ultime cinque puntate della quarta stagione. L’appuntamento per i nuovi episodi è fissato per il 24 luglio 2020, data in cui il colosso dello streaming caricherà le puntate sul catalogo. Un’attesa piuttosto lunga, considerando che in America la seconda parte della stagione ha debuttato già da Maggio; i tempi per la nostra Nazione si sono tuttavia dilatati a causa dell’emergenza coronavirus. In ogni caso il network americano Adult Swim ha già confermato il rinnovo dello show per un totale di altre 70 puntate, garantendo a Rick & Morty il raggiungimento di ben 10 stagioni. I fan possono quindi godersi i nuovi episodi a cuor leggero, consapevoli che le avventure dei loro personaggi preferiti non termineranno in tempi brevi.

Chiunque volesse recuperare il titolo, su Netflix sono presenti le prime 4 stagioni; basterà quindi accedere alla piattaforma e selezionare Rick & Morty dal catalogo.

Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti sul catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast della serie tv abbiamo la possibilità di goderci il trailer della quarta stagione: lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Rick and Morty Season 4 Trailer | 'The Other Five' | Rotten Tomatoes TV

Watch this video on YouTube Trailer Rick & Morty 4 parte 2

Evel: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Rick & Morty 4: la trama

Come è ben noto ai fan della serie, ogni puntata dello show è tendenzialmente a sé stante, sebbene alcuni eventi lasciano una scia di trama continua agli episodi. Con ogni probabilità, nelle nuove stagioni scopriremo qualche dettaglio in più a proposito di Evil Morty, diventato ormai il celebre villain dello show. Per il resto, saremo pronti a imbarcarci in nuove fantastiche avventure in compagnia dello scienziato pazzo Rick e suo nipote Morty, pronti a esplorare i più strani luoghi dell’Universo.

Peaky Blinders 6: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono i doppiatori originali e italiani della serie animata e quali personaggi interpretano all’interno di Rick e Morty: Rick Sanchez, voce originale di Justin Roiland, italiana di Christian Iansante; Morty Smith, voce originale di Justin Roiland, italiana di David Chevalier; Summer Smith, voce originale di Spencer Grammer, italiana di Ughetta d’Onorascenzo; Beth Sanchez, voce originale di Sarah Chalke, italiana di Antonella Baldini; Jerry Smith, voce originale di Chris Parnell, italiana di Fabrizio Russotto.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it