Filthy Rich: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Durante gli Upfronts di Maggio 2019, Fox ha presentato una nuova serie tv di sua produzione: stiamo parlando di Filthy Rich. Lo show, a causa dell’emergenza coronavirus, ha tuttavia subito uno slittamento per quel che concerne la data di debutto: la prima stagione, infatti, composta da un totale di 10 episodi, andrà in onda non prima dell’autunno di quest’anno e sarà stesso Fox a occuparsi della distribuzione. Per quanto riguarda l’uscita in Italia, invece, è probabile che vedremo il debutto stesso su Fox Life, ma non è da escludere un intervento di Netflix o qualche altra piattaforma streaming.

In attesa di scoprire qualche dettaglio in più sul futuro di Filthy Rick, possiamo dare un’occhiata al trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale:

Filthy Rich Season 1 Trailer | Rotten Tomatoes TV

Watch this video on YouTube Trailer Prima Stagione Filthy Rich

Filthy Rich: la trama

La creatrice dello show, Tate Taylor, ha deciso di dar vita, per questa serie tv, a una trama dramedy incentrata sul concetto del potere e del denaro costruendo la serie sul format della soap-opera. In particolare, la storia di Filthy Rich si basa sull’omonimo show neozelandese e verterà su una ricca famiglia degli Stati Uniti del Sud, i Monreaux, i quali hanno raggiunto una certa fama per aver creato un canale televisivo sulla religione cristiana. La vita dei Monreaux si stravolge completamente alla morte di Eugene, amministratore delegato del network: la moglie Margaret, la quale inizierà a dirigere gli affari del canale, si troverà a scontrarsi con 3 figli illegittimi di Eugene nominati nel testamento; questi ultimi avranno tutte le intenzioni, invece, di entrare a far parte dell’impero mediatico creato dalla famiglia.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Filthy Rich e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Kim Cattrall nei panni della protagonista Margaret Monreaux; Gerald McRaney nel ruolo invece, di Eugene Monreaux; Corey Cott veste i panni di Eric Monreaux; Aubrey Dollar nel ruolo di Rose Monreaux; Melia Kreiling è Ginger Sweet;

Benjamin Levy Aguilar interpreta Antonio Rivera.

