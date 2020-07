Condividi su

Cartabianca: ospiti e anticipazioni stasera 21 luglio 2020 su Rai 3

Dopo l’interruzione estiva di di martedì, è giunto il momento anche per Cartabianca di salutare i fedeli spettatori. L’amata trasmissione, in onda stasera 21 luglio 2020 dalle 21:20 su Rai 3, approda al suo appuntamento finale per tornare poi con una nuova stagione ricca di ospiti speciali, servizi di approfondimento e reportage.

Per l’ultima volta quindi il talk show, condotto da Bianca Berlinguer, ci guiderà all’analisi delle problematiche economiche, politiche e sociali che preoccupano maggiormente il pubblico italiano. Ma vediamo insieme quali argomenti verranno affrontati tra poche ore a Cartabianca!

È giusto che anche Cartabianca, dopo un intenso anno di lavoro, si riposi per poi ripartire con una nuova edizione dedicata, come sempre, all’attualità. Benché la trasmissione non abbia rilasciato informazioni sui temi che verranno dibattuti stasera, è facile immaginare che il protagonista assoluto dell’ultima puntata sarà il Coronavirus. Il talk-show, alla luce dei dati sullo stato attuale dei contagi, tenterà di capire il futuro che ci attende e quanto è grande il rischio che il Covid-19 torni con forza tra qualche mese.

Il programma si avvarrà del parere di medici stimati, pronti a prospettare i possibili scenari, e politici interverranno per spiegare le modalità d’azione messa in atto dal Governo per uscire dalla grave crisi economica in cui versa il nostro Paese. Gli ospiti speciali offriranno poi il proprio punto di vista sugli argomenti affrontati. Infine ascolteremo il parere di Mauro Corona, scrittore e alpinista italiano, da tempo presenza fissa di Cartabianca. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Rai 3.

I social e lo streaming del talk show

Cartabianca, sempre al passo con i tempi, interagisce con il pubblico tramite il proprio profilo ufficiale Facebook e Twitter.

È possibile inoltre seguire il talk show sul sito Raiplay, cliccando il tasto Sezioni dirette. Sulla stessa piattaforma sono presenti anche le repliche della trasmissione.

