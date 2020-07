Condividi su

Coronavirus ultime notizie: bollettino 20 luglio 2020, contagi e morti di ieri

Coronavirus ultime notizie: nuovo bollettino della Protezione civile sulla situazione epidemiologica in Italia; nonostante l’accendersi di alcuni focolai, il quadro generale è stazionario.

Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 20 luglio 2020

Coronavirus ultime notizie – Allo stato attuale, i contagiati dall’inizio del monitoraggio della protezione civile sono giunti nel complesso a quota 244.434 (+234 rispetto al 19 luglio 2020). Di questi risultano tuttora positive 12.440 persone (+72). I deceduti sono in tutto 35.045 (+3) mentre i guariti raggiungono la cifra di 196.949 (+143). Detto ciò, importante sottolineare che le persone ricoverate con sintomi al momento sono 745 (+2), di queste 47 si trovano in terapia intensiva (-2).

I dati sui contagi regione per regione

Coronavirus ultime notizie – Allo stesso modo, è da sottolineare che in 15 regioni la crescita dei contagi è azzerata o comunque prossima allo zero. D’altra parte, la situazione epidemiologica rimane decisamente non trascurabile in Lombardia mentre nuovi rilevanti aumenti sono stati registrati in Veneto ed Emilia Romagna, meno preoccupanti anche se in crescita i dati provenienti da Liguria, Campania e Lazio.

Coronavirus ultime notizie – Di seguito, i numeri relativi ai contagi regione per regione (dove non è riportata una percentuale relativa all’aumento nelle ultime 24 ore significa che il dato è al di sotto dello 0,1%):

Lombardia 95.548 (+56 il 20 luglio rispetto al giorno precedente, +0,1% aumento percentuale; +33 il 19 luglio rispetto al giorno precedente)

Emilia-Romagna 29.220 (+42, +0,1%; +51)

Veneto 19.649 (+42, +0,2%; +48)

Piemonte 31.537 (+1; +3)

Marche 6.811 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo)

Liguria 10.105 (+12, +0,1%; +23)

Campania 4.833 (+6, 0,1%; +9)

Toscana 10.375 (+1; +16)

Sicilia 3.144 (+2, +0,1%; +2)

Lazio 8.450 (+14, +0,2%; +17)

Friuli-Venezia Giulia 4.557 (nessun nuovo caso; +2)

Abruzzo 3.356 (nessun nuovo caso, +1)

Puglia 4.557 (nessun nuovo caso, +7)

Umbria 1.456 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo)

Bolzano 2.684 (nessun nuovo caso; +1)

Calabria 1.239 (nessun nuovo caso; +1)

Sardegna 1.379 (nessun nuovo caso%; +1)

Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso per il diciassettesimo giorno di fila)

Trento 4.889 (+4, +0,1; +1)

Molise 446 (nessun nuovo caso per l’ottavo giorno di fila)

Basilicata 408 (nessun nuovo caso; +3)

