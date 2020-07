Condividi su

Sondaggi elettorali SWG, ancora in discesa il PD e Italia Viva, in ripresa il M5S

Si interrompe per gli ultimi sondaggi elettorali di SWG il trend negativo per la Lega, che ferma la caduta e recupera due decimali andando al 26,5%, un livello pur sempre molto basso per il partito di Salvini. Al contrario si blocca il progresso degli alleati di Fratelli d’Italia, che perde lo 0,3% portandosi al 14,2%. Giù di tre decimali anche Forza Italia, al 6,3%, mentre Cambiamo! passa dall’1,1% all’1,2%.

Se il centrodestra non avanza non lo fa neanche la maggioranza di governo. Tra chi sostiene l’esecutivo cresce solo il Movimento 5 Stelle, dal 15,3% al 15,6%, mentre sia il PD che Italia Viva appaiono in calo. Il PD di tre decimali, dal 19,6% al 19,3%, e il partito di Renzi dal 3,2% al 3%, venendo sorpassato di nuovo da Azione, che cresce di due decimali al 3,1%.

In leggero decremento anche Sinistra/MdP, che va dal 3,7% al 3,6%.

Tra i più piccoli in aumento del 0,2% sia +Europa che i Verdi, che si portano rispettivamente al 2,4% e all’1,9%

Fonte: SWG

C’è ormai una grossa divisione tra gli elettori sui principali temi in base all’azione dell’esecutivo.

Per esempio sulla soluzione trovata su Autostrade di fronte a una generale approvazione da parte di pentastellati e democratici (al 68% e al 74%) vi è un giudizio molto più tiepido di leghisti e elettori di Fratelli d’Italia. Complessivamente comunque per questi sondaggi elettorali il 47% degli italiani trova positivo l’accordo, contro solo il 28% che lo ritiene negativo.

Fonte: SWG

Sondaggi elettorali SWG, solo il 29% è per lo stato d’emergenza fino al 31 dicembre

Polarizzazione ancora più spinta per un tema ancora più caldo. Secondo i sondaggi elettorali di SWG il 44% è per una modifica radicale dei decreti sicurezza, con punte dell’89% tra gli elettori PD, mentre il 77% di quelli di FdI e Lega è contrario. Nel complesso vincono del 7% i favorevoli, ma gli italiani appaiono nettamente divisi.

Fonte: SWG

Sul tema dell’estensione dello stato di emergenza sanitaria secondo i sondaggi elettorali di SWG prevale l’incertezza. I favorevoli a un rinnovo fino al 31 dicembre, idea originaria del governo, sono solo il 29%, e non si arriva alla maggioranza neanche tra democratici e pentastellati, mentre gli altri si dividono tra chi pensa che dovrebbe finire a fine luglio, il 24%, soprattutto elettori di centrodestra, e chi è per soluzioni di mezzo, come il 16% che è per una fine il 31 agosto, e il 18% che è per un termine il 31 ottobre

Fonte: SWG

Questi sondaggi elettorali sono stati svolti tra il 15 e il 20 luglio su 1200 soggetti con metodo CATI-CAMI-CAWI

