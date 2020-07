Condividi su

Ozark 4: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Netflix ha dato il via alla produzione della quarta stagione di uno show che ha raggiunto un notevole successo tra il pubblico: stiamo parlando di Ozark. Per i fan c’è una brutta notizia: il quarto capitolo sarà l’ultimo della serie tv e quindi gli appassionati dovranno prepararsi a dire addio ai loro personaggi preferiti. In ogni caso l’ultima stagione di Ozark conterà un totale di 14 episodi (4 in più rispetto ai capitoli precedenti), tutti dalla durata variabile tra i 50 e i 60 minuti.

Per chiunque volesse recuperare il titolo sulla piattaforma streaming sono presenti le prime tre stagioni. Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti sul catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama di Ozark 4 e, in seguito, diamo un’occhiata ai nomi degli attori che andranno a comporre il cast della quarta stagione della serie tv.

Virgin River 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Ozark 4: la trama

A oggi è particolarmente difficile avere qualche anticipazione a proposito della trama dello show; soprattutto in quanto il terzo capitolo è stato da poco pubblicato sulla piattaforma di Netflix. Quello che sappiamo, secondo le parole dello showrunner Chris Mundy, è che il terzo e il quarto capitolo possono considerarsi un ciclo unico: di seguito le parole ufficiali.

“Abbiamo la possibilità di smuovere la situazione ora ed iniziare un nuovo capitolo con la terza stagione. Si potrebbero anche considerare la 3 e la 4 come un unico ciclo.“

The Alienist 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Ozark 4 e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jason Bateman veste i panni di Marty Byrde; Laura Linney nel ruolo di Wendy Bride; Julia Garner è Ruth Langmore; Sofia Hublitz interpreta Charlotte Bryde; Skylar Gaertner veste i panni di Jonah Bryde; Charlie Tahan nel ruolo di Wyatt Langmore; Lisa Emery è Darlene Snell; Janet McTeer interpreta Helen Pierce

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it