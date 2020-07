TNT ha mandato in onda ieri, in data 19 luglio 2020, la seconda stagione di una serie tv appartenente al genere thriller: stiamo parlando di The Alienist

The Alienist 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

TNT ha mandato in onda ieri, in data 19 luglio 2020, la seconda stagione di una serie tv appartenente al genere thriller: stiamo parlando di The Alienist. Il secondo ciclo di episodi conta solo 8 puntate, tutte dalla durata variabile tra i 50 e i 60 minuti, le quali verranno mandate in onda a cadenza settimanale. Per quanto riguarda la data di uscita su Netflix, al momento non ci sono informazioni ufficiali; dovremo attendere che il colosso dello streaming rilasci un annuncio prima di poter sapere quando la seconda stagione dello show debutterà sul catalogo della piattaforma. Per chiunque volesse recuperare il titolo, al momento su Netflix è presente il primo capitolo.

Ricordiamo inoltre che a oggi Netflix non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti sul catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di The Alienist 2 abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al trailer del secondo capitolo; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

The Alienist: Angel of Darkness - Season 2 | Official Trailer | TNT

The Alienist 2: la trama

Il secondo capitolo dello show porterà in scena un nuovo caso e sarà ambientato esattamente un anno dopo gli eventi della stagione precedente. Sara Howard ora è diventata un’investigatrice privata e sarà proprio lei a chiedere aiuto al Dottor Kreizler, l’alienista, per riuscire a risolvere un particolare caso di rapimento; la vittima è la figlia di un dignitario spagnolo. Al gruppo si unirà John Moore, il quale ha trovato lavoro come giornalista presso il New York Times. I tre faranno squadra per scoprire cosa è accaduto alla ragazza scomparsa.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Alienist e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Daniel Brühl veste i panni del Dr. Laszlo Kreizler; Luke Evans recita nel ruolo di John Moore; Dakota Fanning è Sara Howard; Robert Wisdom interpreta Cyrus Montrose; Douglas Smith veste i panni di Marcus Isaacson; Matthew Shear interpreta il ruolo di Lucius Isaacson; Matt Lintz è Stevie Taggert; Brian Geraghty veste i panni di Theodore Roosevelt; Q’orianka Kilcher interpreta Mary Palmer.

