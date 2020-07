Condividi su

Conto corrente online: numero click per apertura, ecco quanti ne servono

Stando a una ricerca condotta da AppQuality, si è scoperto qual è il conto corrente online che si può aprire con meno click. L’indagine è stata condotta da un campione di tester che tra il 15 e il 19 giugno 2020 hanno aperto un conto online presso gli istituti italiani. L’obiettivo, come detto, era quello di scoprire quale fosse il conto online che si potesse aprire con meno click (ma non necessariamente in meno tempo). Per attivare un conto online, infatti, è necessario recarsi sul portale dell’istituto bancario prescelto e seguire la procedura, che può essere più o meno lunga, e avvalersi di diversi click per accettare, solitamente, le varie fasi dell’iter.

Conto corrente online: numero click per attivazione, come funziona il conteggio

Per la ricerca in oggi il conteggio dei click è iniziato dalla prima pagina finalizzata all’attivazione del conto online, escludendo dunque tutti quei click che hanno portato all’opzione di apertura e attivazione del conto stesso. Inoltre non sono mai state usate scorciatoie, come ad esempio l’identificazione e iscrizione tramite social network. I click che sono rientrati nel conteggio sono stati sostanzialmente quelli utili per entrare nei campi, cliccare su un’opzione o lini utile e per confermare le richieste, oltre alla selezione delle spunte obbligatorie nelle fasi finali dell’attivazione. Non sono invece rientrati nel novero del conteggio i click utili alla lettura della documentazione allegata. Infine, si è deciso di concludere il conteggio dei click nel momento in cui si arriva al profilo personale o, nel caso di alcune banche, nel momento di attesa di riconoscimento dei documenti allegati.

Quale conto online aprire con meno click

Andiamo infine a scoprire quali sono i conti correnti online che è possibile aprire con pochi click. Nella tabella seguente elencheremo i conti online, in ordine gerarchico, e accanto il numero di click che si sono resi necessari per l’attivazione del conto stesso.

Conto corrente online Numero click Hype 44 Unicredit 45 N26 70 Banca Mediolanum 75 CheBanca! 77 Intesa Sanpaolo 85 WeBank 85 Widiba 90 Credito Valtellinese 95 Ubi Banca 95 Hello Bank 100 Tinaba 100 Fineco 120

