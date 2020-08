Condividi su

Sondaggi elettorali Noto: regionali Liguria, Toti in vantaggio su Sansa

Al Nazareno, i vertici Pd sognano una vittoria per 4-2 alle Regionali di settembre. Tra le regioni su cui i dem vogliono mettere il cappello ci sono Toscana, Campania, Marche e Puglia. Non la Liguria, unica regione in cui – al momento – Pd e Movimento 5 Stelle corrono insieme. L’accordo siglato a luglio non sembra però dare i frutti sperati. Secondo i sondaggi elettorali Noto commissionati da Cambiamo!, il candidato di bandiera Ferruccio Sansa è dietro al governatore uscente, sostenuto dal centrodestra, Giovanni Toti. Il distacco, notevole, pare difficilmente colmabile. Sono infatti 17 i punti che separano Toti (57%) dall’ex giornalista del Fatto Quotidiano (40%) mentre il candidato di Italia Viva è dato al 2%.

Toti è avvantaggiato dall’alto tasso di conoscenza che riscuote tra i cittadini rispetto a Sansa (95% contro 57%). Non solo. Il presidente uscente gode anche della fiducia del 57% della popolazione ligure contro il 28% di Sansa. I risultati registrati da Noto non sono poi così dissimili da quelli rilevati in periodo pre Covid da un’analoga indagine condotta da Swg. Segno che in Liguria il risultato della partita appare più che mai scontato.

Per quanto riguarda il voto di lista, la Lega risulta essere, con il 24% dei consensi, la prima forza politica della regione. Secondo con il 22% il Pd che però primeggia a Spezia e a Savona. Terza forza la lista Toti con il 14%. Seguono Movimento 5 Stelle (11%), Fratelli d’Italia (8%) e Forza Italia (7%).

Sondaggi elettorali Noto: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 13 al 15 luglio 2020. Popolazione di riferimento: Cittadini maggiorenni residenti in Liguria. Campione casuale su popolazione adulta disaggregata per sesso, età ed area di residenza. 2.000, rappresentativi per sesso, età, e area di residenza della popolazione over 18 residente nella regione Liguria. Margine di errore (livello di affidabilità 95%) +/- 3.3%. Metodo di intervista: CATI CAWI; Tipo di questionario: strutturato; Elaborazione dei dati: SPSS 19.0

