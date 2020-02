Condividi su

Sondaggi elettorali Swg: regionali Liguria, Toti senza rivali

Toti, Toti e ancora Toti. Il governatore uscente della Liguria sembrerebbe avere la rielezione in tasca secondo i sondaggi elettorali Swg commissionati dal Comitato Giovanni Toti Liguria e pubblicati su Il Secolo XIX.

Nella rilevazione, vengono presi in esame tre scenari diversi per le elezioni regionali che si terranno in primavera. Nei primi due, Pd e Movimento 5 Stelle corrono insieme contro il candidato di centrodestra. Nel terzo, ognuno si presenta con un proprio candidato. È però il risultato finale a non cambiare: Toti vince tutti i confronti. Ma andiamo con ordine.

Sondaggi elettorali Swg: regionali Liguria, i tre scenari

Nel primo scenario, a sfidare il governatore uscente c’è Andrea Orlando, vice segretario del Pd, in questo caso sostenuto sia dai dem che dai pentastellati. Toti vincerebbe agevolmente il duello, raccogliendo il 58% dei consensi contro il 34% dell’avversario e l’8% di un altro candidato non identificato. Alta la soglia di indecisi (25%) che però difficilmente potrebbe cambiare l’esito.

Nel secondo scenario, al posto di Orlando c’è Ferruccio Sansa. Il giornalista del Fatto Quotidiano, anche lui sostenuto da Pd e M5S, fa leggermente meglio dell’ex ministro della Giustizia (35%) ma è sempre Toti a prevalere (58%). Rispetto al primo scenario, l’ipotesi di una candidatura di Sansa è ormai da escludere. Il giornalista si è tirato fuori dalla corsa, stanco dei continui rimandi da parte pentastellata.

Nel terzo scenario, quello al momento più probabile, si ripropone lo schema classico tripartito con centrodestra, centrosinistra e M5S a sfidarsi. Anche qui Toti si riconfermerebbe governatore con il 56%. Secondo Andrea Orlando del Pd (32%), terza Alice Salvatore, candidata in pectore del Movimento 5 Stelle (7%).

Sondaggi elettorali Swg: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 13 al 18 febbraio. Stratificato per provincia di residenza e quote per età e genere e ponderato successivamente per le variabili di età, genere, provincia, titolo di studio e voto alle ultime elezioni europee. Campione rappresentativo dell’universo di riferimento per genere, età, provincia, margine di errore +/- 3,1. 1000 intervistati 4301 non rispondenti. Sondaggio realizzato con tecnica di rilevazione online CAWI, telefonica CATI e CAMI.

