Mascherine di stoffa efficaci? Ecco quando secondo lo studio

Da quando è iniziata la pandemia di coronavirus, siamo tutti diventati più o meno esperti di mascherine. Ci sono quelle chirurgiche, “usa e getta”, poi ci sono quelle FFP2, che tutelano noi stessi e gli altri (le chirurgiche, da questo punto di vista, sono più altruiste). Ci sono quelle con valvola e quelle senza. Poi ci sono le mascherine trendy, design, sono state avvistate perfino quelle con brillantini, senza dimenticare quelle personalizzate. E le mascherine di stoffa. Sono veramente efficaci? Una domanda che ha generato un dibattito di recente. E la cui risposta si può trovare in uno studio della Unsw Sydney pubblicato su BMJ Open.

Mascherine di stoffa: quando e quanto sono efficaci contro il coronavirus?

Le mascherine di stoffa, così come qualsiasi altra mascherina, una volta usate possono già essere considerate non più utilizzabili. Le mascherine di stoffa lavabili, pertanto, andrebbero pulite in lavatrice ogni giorno, dopo ogni utilizzo, ad alte temperature. Solo in questo mondo non perderebbero l’efficacia che hanno. Le mascherine, infatti, si intendono riutilizzabili solo se lavate ad alte temperature. E non a mano.

Lo studio ha preso in esame il lavaggio delle mascherine a mano e quello effettuato nella lavanderia di un ospedale, considerando che quelle lavate a mano erano molto meno efficaci di quelle pulite in lavanderia. Le prime, insomma, avevano un effetto quasi nulla sui coronavirus stagionali, l’influenza e i rinovirus. L’esperimento ha preso in considerazione dei casi avvenuti prima della pandemia di coronavirus, quindi non hanno trattato nello specifico il comportamento del Sars-Cov-2 sulle mascherine che utilizziamo, tuttavia si può tranquillamente ipotizzare che il discorso fatto nell’indagine vale anche oggi per il Covid-19.

Pertanto, concludendo, se siete soliti utilizzare mascherine di stoffa, lavatele in lavatrice ad alte temperature dopo ogni utilizzo, al fine di farle tornare efficaci contro il coronavirus.

