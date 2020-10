Condividi su

Coronavirus ultime notizie: quarantena di 10 giorni e stop secondo tampone

Coronavirus ultime notizie: il nuovo Dpcm licenziato dal Consiglio dei Ministri irrigidisce le norme anti-contagio, dallo stop agli sport di contatto a livello amatoriale al coprifuoco per bar, ristoranti e locali, passando per l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Arrivano novità anche per quarantena e i tamponi.

Coronavirus ultime notizie: si riducono i tempi di quarantena per gli asintomatici

Coronavirus ultime notizie – Si riducono i tempi di quarantena per gli asintomatici, la modifica alle regole è avvenuta attraverso una circolare del Ministero della Salute: una scelta fatta “per alleggerire il carico che si sta sviluppando dentro la nostra società, come ha già fatto la Germania sulla base di dati di evidenza scientifica che indicano come dal decimo giorno in poi il rischio sia molto basso” ha detto a tal proposito il ministro Speranza. Dunque, chi risulta positivo al Sars Cov 2 ma non sviluppa la sintomatologia del Covid deve sottoporsi a un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire “dalla comparsa della positività”. Una volta trascorso tale periodo si può tornare “in comunità” a seguito di un tampone negativo (e non più due).

Le regole per i positivi

Anche per i positivi che sviluppano sintomi la quarantena dovrà durare 10 giorni (dalla comparsa della sintomatologia), d’altra parte, si potrà tornare in comunità solo dopo almeno 3 giorni senza sintomi e un tampone con risultato negativo. Infine, chi entra in contatto con un contagiato dovrà restare in quarantena per 14 giorni “dall’ultima esposizione al caso” oppure per 10 giorni dall’ultima esposizione “con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno”. Si allungano al contrario i tempi di isolamento per chi non negativizza, quindi, coloro che risultano ancora positivi dopo 21 giorni dalla prima diagnosi di infezione possono interrompere l’isolamento solo in assenza di sintomi da almeno una settimana: il primo tampone si deve eseguire dopo 10 giorni, se risulta positivo bisogna proseguire l’isolamento per altri 7 giorni e poi rifare il tampone, se anche il nuovo tampone è positivo necessario continuare la quarantena per altri 4 giorni, quindi, fare un altro test, si sarà “liberi” anche se darà esito positivo.

