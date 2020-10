Offerte di lavoro ottobre 2020: tantissime posizioni aperte in due grandi aziende come Decathlon e Sisal anche per questo mese

Condividi su

Offerte di lavoro ottobre 2020: Decathlon e Sisal, posti e requisiti

Offerte di lavoro ottobre 2020: tantissime posizioni aperte in due grandi aziende come Decathlon e Sisal anche per questo mese. Mansioni, requisiti, sedi di lavoro: ecco quali sono.

Come cambia il reddito di cittadinanza: il piano di Conte

Offerte di lavoro ottobre 2020: le posizioni aperte da Decathlon

Offerte di lavoro ottobre 2020: il portale per il recruiting di Decathlon contiene praticamente sempre un fitto elenco di posizioni aperte; si riferiscono in generale a quattro aree: retail, logistica, produzione e finance. L’azienda cerca addetti vendita per le sue sedi di tutta Italia: le posizioni aperte coprono tutti i settori, dagli sport invernali al ciclismo passando per il running e gli sport acquatici. Non sono richiesti particolari requisiti per lavorare in Decathlon anche se conoscere la lingua inglese risulta un titolo preferenziale in sede di selezione.

Le posizioni aperte in Sisal

Offerte di lavoro ottobre 2020: in questo momento risultano 38 posizioni aperte in Sisal, tuttavia, al momento di presentare la candidatura, per alcune la fase di recruiting sembra già essere terminata. Detto ciò, riguardano tre ambiti (le sedi sono Roma o Milano): Retail, Online, Ict e Area di Staff. Nell’ambito Retail, per esempio, si cerca un Coordinatore Portale Rivenditori, nell’Area di Staff, invece, un Referente per il service desk: per queste due posizioni non sono richiesti particolari requisiti (conoscenze informatiche sostanzialmente di base) ma più che altro soft skills (capacità di adattamento e problem solving). Sicuramente più stringenti i requisiti per le posizioni in ambito Ict e online dove ad approfondite conoscenze informatiche è associata anche la richiesta di una laurea in materie ingegneristiche o economiche.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it