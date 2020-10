Coronavirus ultime notizie, Boccia: “Mascherine come il casco sulla moto”

Condividi su

Coronavirus ultime notizie: Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia fa il punto della situazione rispetto alle nuove e più stringenti misure introdotte dal governo per ridurre il rischio contagio.

Coronavirus ultime notizie – Intervistato da Radio Rai, il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia fa il punto della situazione rispetto alle nuove e più stringenti misure anti contagio introdotte dal governo con l’ultimo Dpcm. “Le mascherine consideriamole come il casco sul motorino, mettiamole sempre”, la metafora utilizzata da Boccia per spazzare il tavolo dai dubbi emersi negli ultimi giorni sull’utilizzo obbligatorio del dispositivo di protezione individuale anche all’aperto (oltre che al chiuso). Il ministro ha poi ribadito come la priorità del governo adesso sia quella di mantenere l’indice di contagiosità al di sotto della soglia dell’uno e mezzo.

Da qui le nuove restrizioni che sono venute “prima del divertimento e dello svago” ma anche “prima del business” ci tiene a precisare sempre Boccia. Dunque, finché l’indice Rt si manterrà al di sotto del livello critico non saranno necessarie ulteriori restrizioni: sotto un attento monitoraggio il trasporto pubblico, che soprattutto in alcune zone del paese è a rischio per via del ritorno a scuola (si esclude comunque la riattivazione della didattica a distanza), inoltre, l’esecutivo tiene sempre aperto lo spiraglio del blocco degli spostamenti tra le regioni (anche se per Boccia è “fuori luogo” parlarne ora). Per quanto riguarda il limite di 6 ospiti in casa? Solo “una raccomandazione” chiude il ministro Boccia.

Le restrizioni attualmente in vigore

Coronavirus ultime notizie – Le restrizioni introdotte dall’ultimo Dpcm licenziato dal governo (l’obbligo di mascherine all’aperto era stato inserito nel provvedimento precedente) riguardano:

Locali come bar e ristoranti che dalle 21 in poi possono effettuare solo servizio ai tavoli (sia all’interno che all’esterno) e devono chiudere tassativamente a mezzanotte. Dopo le 21 i clienti non possono sostare davanti agli stessi locali.

Cerimonie come matrimoni e battesimi per cui è stato previsto un limite massimo di 30 invitati mentre sono fortemente sconsigliati gli assembramenti in casa con più di 6 persone non conviventi.

Sport amatoriale “di contatto”, quindi, si fermano il calcetto o il basket, non chiudono invece le palestre e le piscine.

