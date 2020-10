Condividi su

Pensioni ultime notizie: Quota 41 per i lavoratori. Ecco le categorie

Pensioni ultime notizie: si è parlato spesso di Quota 41 per tutti, ma andrebbe a costare troppo per un Paese che ha come obiettivo principale quello di ridurre la spesa pensionistica. Resterà però un po’ di margine (razionale) per la flessibilità in uscita. In questa direzione è da intendersi una nuova misura allo studio, che si tratterebbe di una estensione della Quota 41 che già esiste per determinate categorie di persone (come ad esempio i lavoratori precoci).

Pensioni ultime notizie: Quota 41 estesa ai lavoratori fragili?

La novità di Quota 41 dovrebbe quindi riguardare una estensione della platea di beneficiari, che andrebbe a includere anche le categorie dei soggetti più a rischio che si trovano in condizioni di fragilità (cardiopatici, immunodepressi, etc.). Il governo starebbe ultimando l’elenco delle categorie comprese per comunicare con precisione chi sono i nuovi beneficiari.

Al momento possono accedere alla Quota 41 i lavoratori precoci con 41 anni di contributi, di cui 1 anno prima del compimento del 19° anno di età, che soddisfano i seguenti requisiti:

Disoccupati o licenziati;

Aver terminato la percezione della Naspi;

Essere invalidi al 74%;

Caregiver;

Addetti a lavori gravosi e usuranti.

Proroga Ape Social, Opzione Donna ed estensione contratti solidarietà espansiva

Oltre alla nuova Quota 41 e alla sua estensione, sono praticamente scontate per la prossima Legge di Bilancio le proroghe di Ape sociale e Opzione Donna. Tra le novità su cui si sta ragionando spicca anche la possibilità di estendere ai lavoratori delle aziende che hanno meno di 1.000 dipendenti i contratti di solidarietà espansiva, al fine di creare un ponte di collegamento più flessibile dal mondo del lavoro alla pensione e cercando di garantire un turnover generazionale oltre che professionale.

