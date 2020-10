Condividi su

iPhone 12: prezzo, caratteristiche e modelli. Le caratteristiche

Apple ha presentato lo scorso 13 ottobre in un evento in diretta live streaming i nuovi iPhone 12. Sono in tutto quattro nuovi modelli e non ci sono grandi novità da segnalare rispetto alle indiscrezioni circolare nelle settimane precedenti. Possiamo già dire che tutti i modelli sono dotati di antenna 5G e che la disponibilità dovrebbe essere garantita a partire dal mese di novembre. Il tutto (produzione, assemblaggio, presentazione) è stato rallentato dalla pandemia di coronavirus.

Com’è fatto iPhone 12: scheda tecnica

iPhone 12 presenta un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione 2532×1170 pixel, con una cornice ridotta e un design che sembra un ritorno all’antico (alluminio dell’involucro e spigoli del dispositivo). Il vetro dello schermo è protetto grazie al sistema Ceramic Shield.

Il cuore di iPhone 12 è rappresentato dal processore A14 Bionic, che a detta di Cupertino è più veloce di circa la metà rispetto ai processori più veloci e ottimizzati degli smartphone concorrenti Android. A ogni modo il processore è in grado di gestire l’intelligenza artificiale e velocizzare le principali funzioni grazie alle diverse unità operative di cui si compone.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo due sensori principali da 12 megapixel posti sulla parte posteriore. Il primo sensore vanta un grandangolo, il secondo un grandangolo superiore. Sulla parte anteriore troviamo un terzo sensore, anch’esso da 12 megapixel, adatta per selfie e per foto in notturna.

iPhone 12 sarà disponibile in 3 versioni (64, 128 e 256 GB di memoria interna) e in 5 colori (nero, bianco, verde, blu e rosso). Il prezzo parte da una base di 939 euro. I preordini inizieranno questo venerdì, 16 ottobre.

Caratteristiche iPhone 12 Mini

iPhone 12 Mini è la versione piccola del nuovo smartphone Apple. Ha un display da 5,4 pollici, ma non presenta altre grandi differenze rispetto al fratello maggiore, specialmente in termini di processore e fotografia. Anche per questo motivo il prezzo è ridotto, ma non è propriamente low cost: si parte da una base di 839 euro. I preordini inizieranno il 6 novembre e una settimana più tardi inizieranno le vendite.

iPhone 12 Pro: scheda e prezzo

iPhone 12 Pro presenta un display OLED da 6,1 pollici, vantano il 5G e il processore A14. Il comparto fotografico si compone di 3 sensori posteriori da 12 megapixel, con grandangolo, supergrandangolo e teleobiettivo con 4 ingrandimenti. iPhone 12 Pro sarà disponibile in 3 versioni (128, 256 e 512 GB) e in 4 colori (oro, argento, grafite e blu). Il prezzo parte da una base di 1.189 euro. I preordini iniziano questo venerdì e le vendite la settimana seguente.

iPhone 12 Max: prezzo e disponibilità

Simile in tutto e per tutto al modello del paragrafo precedente, iPhone 12 Max vanta qualcosa in più sotto l’aspetto fotografico, con il terzo sensore con teleobiettivo in grado di raggiungere 5 ingrandimenti e la presenza del sensore laser LIDAR in grado di ottimizzare la messa a fuoco e dunque la qualità degli scatti. Diverso anche il display, che è da 6,7 pollici.

iPhone 12 Max sarà disponibile in 3 versioni (128,256 e 512 GB) e 4 colori (oro, argenti, grafite e blu), mentre per il prezzo si parte da una base di 1.289 euro. I preordini inizieranno il 6 novembre e le vendite partiranno dal 13.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it