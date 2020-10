Condividi su

Coronavirus ultime notizie: seconda ondata, la situazione per regione

Coronavirus ultime notizie: la situazione epidemiologica non è uguale in tutta Italia, in pratica, alcune regioni sembrano più esposte ai rischi della seconda ondata. Ecco quali sono dando uno sguardo ai numeri delle terapie intensive.

Coronavirus ultime notizie: regioni pronte alla seconda ondata?

Solo Veneto, Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta sembrano preparate ad affrontare la seconda ondata dal punto di vista delle terapie intensive. Infatti, solo in queste tre regioni il rapporto dei posti nel reparto si attesta intorno a 14 ogni 100mila abitanti, cioè la soglia di sicurezza fissata dal Governo a maggio scorso. Nello specifico, si contano 16,8 posti di terapia intensiva ogni 100mila abitanti In Veneto, 15,9 in Valle D’Aosta e 14,4 in Friuli Venezia Giulia.

Coronavirus ultime notizie – Tutte le altre regioni, invece, sembrano essere indietro rispetto alla soglia di sicurezza. Lazio, Emilia Romagna e Toscana vi si avvicinano con rispettivamente 12,7, 11,5 e 11,1 posti di terapia intensiva ogni 100mila abitanti. Decisamente messe peggio Campania, Umbria e Marche dove il rapporto posti in terapia intensiva ogni 100mila abitanti si attesta a 7,3, 7,9 e 8,3 letti.

Regioni Posti di terapia intensiva ogni 100mila abitanti Abruzzo 10 Basilicata 12,9 Calabria 10,5 Campania 7,3 Emilia Romagna 11,5 Friuli Venezia Giulia 14,4 Lazio 12,7 Liguria 13,4 Lombardia 9,8 Marche 8,3 Molise 11,1 Piemonte 8,4 Bolzano 10,5 Trento 9,4 Puglia 9,0 Sardegna 10,6 Sicilia 10,7 Toscana 11,1 Umbria 7,0 Valle D’Aosta 15,9 Veneto 16,8 Media Italia 10,6

La situazione in Lombardia

Coronavirus ultime notizie – Solo 9,8 posti di terapia intensiva ogni 100mila abitanti in Lombardia, finora la regione più colpita dall’epidemia. In tutto sono 983 i posti di terapia intensiva sul territorio lombardo, 120 in più rispetto al periodo pre-Covid. L’obiettivo è di portare i posti a quota 1.446 in totale, tuttavia, la Lombardia può contare su 800 attrezzature aggiuntive (a partire dai respiratori) in caso di necessità.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it