Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020

Elisabetta Gregoraci è certamente la regina del gossip del momento. Complice la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, ovviamente, ma anche grazie al suo passato (la storia con Briatore, e le sue recenti esternazioni in merito all’aver fatto “sacrifici” nella sua vita che tanto ha fatto e continua a far discuter).

Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip (anche se venisse eliminata)

Ora, come ogni vip che si rispetti, anche per Elisabetta Gregoraci continua a salire nel trend delle ricerche una curiosità da parte degli utenti: quanto guadagna Elisabetta Gregoraci con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip? Qual è il suo salario? O meglio, quanto ci guadagna in tutto questo? Certamente non poco, è la risposta.

A fornire una risposta a questa domanda, o quanto meno a dare indiscrezioni, ci ha pensato il Corriere dello Sport, che oltre alle tematiche sportive tratta spesso anche di altri temi del momento, tra cui quelli del gossip, sempre in cima agli interessi degli italiani, anche di quelli sportivi (perché spesso con lo sport, questi tipi di gossip hanno a che fare).

Dunque, stando ai rumors trapelati e inoltrati dal quotidiano sportivo, lo stipendio di Elisabetta Gregoraci per la partecipazione come concorrente al reality del Grande Fratello Vip si aggira attorno ai 20 mila euro a settimana. Un guadagno piuttosto importante che di certo non terminerebbe con una sua eventuale eliminazione. Infatti, nel caso in cui venisse eliminata dalla casa, andrebbe a partecipare con gli altri concorrenti come ospite in studio, arrivando a percepire circa 8 mila euro a puntata.

