Pensioni ultime notizie: tasso rivalutazione 2021, ecco le anticipazioni

Pensioni ultime notizie: trapelano alcune anticipazioni sul tasso di rivalutazione delle pensioni, che sarà fissato da un decreto del Ministero dell’Economia e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel mese di novembre 2020. Si tratta di un tasso di rivalutazione provvisorio, che decorrerà a partire dal 1° gennaio 2021. Come ogni anno, infatti, gli assegni pensionistici subiscono il meccanismo della perequazione. Quest’ultimo serve ad ancorare l’importo pensionistico in base all’inflazione e a determinarne così una rivalutazione, al fine di mantenere inalterato il potere di acquisto nel corso del tempo.

Pensioni ultime notizie: tasso rivalutazione 2021 pari allo zero, cosa significa?

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma secondo le prime indiscrezioni il tasso di rivalutazione potrebbe essere anche pari allo zero. Questo significa semplicemente che l’importo degli assegni previdenziali nel 2021 resterà inalterato rispetto a quanto attuato nel 2020. Non ci sarà, insomma, alcuna variazione, ben che meno in positivo.

Pensioni 2021: importi ridotti?

A rivelare questa anticipazione ci ha pensato il professor Renzo Boninsegna per lo Snals, ovvero il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola, basandosi sui dati Istat degli ultimi mesi. Le elaborazioni del prof. Boninsegna, basate sugli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati aggiornati a settembre 2020 e non ipotizzando alcuna variazione per i restanti mesi dell’anno, portano come risultato medio per il 2020 un coefficiente pari a 102,3, ovvero 0,3 punti in meno rispetto ai 102,6 elaborati nel 2019. Si tratterebbe quindi di una variazione negativa e non c’è molto di cui sorprendersi visto il 2020 com’è stato. Non ci sarà però una riduzione degli importi, bensì una non variazione. A ogni modo non c’è ancora nulla di ufficiale, sebbene le prime impressioni portino tutte verso la stessa direzione.

