Sondaggi Demopolis: Covid19, cresce la preoccupazione tra gli italiani

La preoccupazione degli italiani per la diffusione del Covid-19 è aumentata di 30 punti in poco più di un mese. A sostenerlo sono i sondaggi Demopolis per Otto e Mezzo. Si è passati dal 46% del 3 settembre al 76% odierno. Sul dato influisce ovviamente l’impennata di contagi, ricoveri e morti degli ultimi giorni. “L’aumento esponenziale del virus negli ultimi giorni – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – sembra dovuto ad una minore osservazione delle misure di prevenzione, allentate progressivamente durante l’estate”. Nella percezione degli italiani, l’osservanza delle regole anti Covid è avvenuta soprattutto in negozi e supermercati (81%) e in bar, ristoranti e pizzerie (66%). Bocciati invece i mezzi di trasporto pubblici, i locali serali e le cerimonie e feste private.

Sondaggi Demopolis: misure anti-Covid, 63% italiani chiede più controlli

Per il 63% degli italiani sarebbe utile incrementare nei prossimi giorni i controlli per far rispettare le regole anti-Covid. Di diverso avviso il 27% secondo cui va bene la modalità seguita in queste settimane mentre c’è un 10% che non vorrebbe proprio i controlli.

Dopo l’aumento dei contagi, il governo ha deciso ulteriori limitazioni per il contenimento del Coronavirus. Il 51% ritiene queste nuove misure utili e opportune, il 25% le considera necessarie anche se troppo timide e settoriali mentre il 24 le bolla come inutili e inopportune.

Infine, sul recente obbligo delle mascherine all’aperto, 6 italiani su 10 affermano di essere favorevoli ma c’è un 33% che dice di esserlo eccetto i casi in cui si è da soli. Solo il 7% dichiara di essere contrario.

Sondaggi Demopolis: nota metodologica

L’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, per il programma Otto e Mezzo. Supervisione della rilevazione demoscopica (12-13 ottobre 2020) di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.

