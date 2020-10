Condividi su

Coprifuoco alle 23: da quando e che significa. Si può uscire?

Coprifuoco alle 23 e fino alle 5 del mattino; si torna al lockdown, anche se parziale, in Lombardia? L’iniziativa che la giunta regionale vorrebbe sposare già a partire da giovedì 22 ottobre è stata “approvata” dal Ministero della Salute.

Coronavirus ultime notizie: terza ondata covid, cosa significa

Coprifuoco alle 23: cosa succede in Lombardia?

Coprifuoco alle 23 e fino alle 5 del mattino: la Regione Lombardia verso un nuovo lockdown anche se limitato alle ore notturne.

In pratica, dalle ore 23 alle ore 5 non ci si potrà allontanare dal proprio domicilio se non per motivi eccezionali, riguardanti cioè salute, lavoro e comprovata necessità, su tutto il territorio regionale: questa l’iniziativa che la giunta Fontana ha proposto al Ministero della Salute. Dal dicastero guidato da Roberto Speranza è poi arrivato il “nullaosta”: non c’è ancora stato nessun atto ufficiale ma, a quanto pare, il divieto di spostamento e contestuale chiusura delle attività commerciali non legate ai bisogni di prima necessità nelle ore notturne sarà operativo a partire da giovedì 22 ottobre.

In parallelo al lockdown notturno, si va verso la chiusura per tutto il weekend di centri commerciali di grande e media distribuzione con esclusione dei negozi di generi alimentari e supermercati di qualsiasi dimensione.

Stop agli spostamenti per evitare “una situazione impegnativa”

A fornire delle opportune precisazioni sull’imposizione del coprifuoco alle 23 è stato lo stesso Governatore lombardo Fontana durante una recente puntata del programma di Rete 4 Quarta Repubblica: “una delle cause del contagio risiede negli assembramenti, nelle movide, nelle feste, negli incontri in pubblico, nelle piazze, cose che purtroppo non si riescono a controllare”, in quest’ottica, il coprifuoco è la “soluzione migliore, tanto è vero che è stata presa in altri paesi”.

Sono le proiezioni sulle terapie intensive a preoccupare in particolar modo le autorità lombarde (il Cts ritiene che potrebbero essere raggiunti i 600 ricoveri in reparto al 31 ottobre): “ci inducono a essere molto cauti, ad avere timore che entro 15 giorni si possa verificare una situazione che non sarebbe ancora da collasso ma che sarebbe sicuramente impegnativa”.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it