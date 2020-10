Condividi su

Pensioni ultime notizie: Confindustria, Quota 100 contro il futuro dei giovani

Pensioni ultime notizie: Confindustria attacca le probabili misure post-Quota 100 ipotizzate dal governo, che andrebbero contro i giovani e le nuove generazioni. A dar voce a questo sentimento è stato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenuto in occasione di un incontro all’arena di Verona della sezione locale di Confindustria. Al centro del suo intervento le misure prospettate dal governo in materia previdenziale, in particolare il taglio al cuneo fiscale e il post-Quota 100.

Pensioni ultime notizie: Confindustria sul taglio al cuneo fiscale e post-Quota 100

Sul taglio al cuneo fiscale, Bonomi è stato piuttosto critico. “Ci stanno spacciando per taglio del cuneo fiscale l’aumento del bonus dei 100 euro, che era il bonus 80 euro di Renzi già aumentato, con la soglia portata da 20 a 40 mila euro”. Poi una parola non può spettare a Quota 100, che ruba “il futuro dei giovani”. Per il post-Quota 100 si parla anche – tra le altre ipotesi al vaglio – di Quota 101, “ma non è la strada”.

La frecciatina al ministro Gualtieri, reo di parlare con i sindacati e non con le imprese

Infine una stoccata al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il quale ha detto che in merito alle misure pensate per il Covid, si confronterà con i sindacati. Gualtieri critica una mancanza di considerazione da parte del Ministero dell’Economia. “Forse ha dimenticato che esistono le imprese e che forse sarebbe bene confrontarsi anche con loro” oltre che con i sindacati, “per capire quali siano le migliori vie per il futuro”.

Insomma, alla rappresentanza delle imprese non piace la direzione che sta prendendo il governo sul fronte pensionistico e su quello del post-Covid 19. Lamentele che saranno prese in considerazione in vista della prossima Legge di Bilancio?

