Sondaggi elettorali Index: Comunali Roma, Bertolaso davanti a Calenda

La corsa verso le Comunali capitoline del prossimo anno è già partita. La prima a scendere in campo è stata la sindaca Virginia Raggi che in piena estate ha annunciato la sua ricandidatura. Scelta che ha diviso il Movimento 5 Stelle e ha portato sugli scudi il Pd che sperava in un accordo locale con gli alleati di governo. A contendere il Campidoglio alla sindaca pentastellata ci sarà Carlo Calenda. Il leader di Azione ha annunciato a sorpresa la sua discesa in campo: “Ho deciso di candidarmi come sindaco di Roma perché è un dovere riportare tra le grandi capitali europee la città dove è nata la cultura occidentale. Un dovere e una grande avventura”. Calenda ha poi chiamato a raccolta il Pd affinché lo appoggi. Dal Nazareno sono però arrivati segnali poco incoraggianti. Il segretario dem Nicola Zingaretti ha chiesto a Calenda di partecipare alle primarie di partito cosa che l’ex ministro dello Sviluppo Economico non ha intenzione di fare. Intanto nel centrodestra comincia a circolare il nome di Guido Bertolaso, già candidato nel 2016 in quota Forza Italia. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex capo della Protezione civile sarebbe il nome su cui Lega, Fratelli d’Italia e FI punterebbero per conquistare Roma il prossimo anno.

Sondaggi elettorali Index Research: le intenzioni di voto dei romani. Bertolaso davanti a Calenda

Index Research ha sondato per Piazza Pulita la forza elettorale dei potenziali candidati sindaco. Il risultato vede Guido Bertolaso in cima alle preferenze dei romani con il 44% seguito a stretto giro da Carlo Calenda con il 41%. Lontanissima e fuori dai giochi Virginia Raggi con il 15%. Dati che ovviamente vanno presi con le pinze viste le tante variabili in campo.

