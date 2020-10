In caso di contatto con positivo è necessario seguire alcune regole ma anche in famiglia e in casa è sempre meglio essere prudenti

Contatto con positivo: regole per ridurre i rischi in famiglia e a casa

In caso di contatto con positivo al nuovo coronavirus è necessario seguire alcune regole fondamentali ma anche in famiglia e in casa è sempre meglio essere prudenti. Il Prof. Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica a Parma e Milano, in diverse interviste ha precisato quali sono i comportamenti più utili in questo senso.

Contatto con positivo o meno: le precauzioni sono fondamentali

In caso di contatto con positivo ma anche in assenza di contagiati è bene seguire una serie di comportamenti ben precisi per ridurre il rischio di contrarre il Covid. In generale, mascherina, metro di distanza e lavaggio delle mani sono i punti su cui deve basarsi ogni “strategia” personale anti-contagio ma anche quando si sta in famiglia, a casa, potrebbe essere fondamentale prendere alcune precauzioni. D’altronde, lo ha ricordato poco tempo fa il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, l’80% circa dei contagi registrati complessivamente in Italia avviene proprio in ambito domestico.

Come si riducono i rischi a casa e in famiglia?

In diverse interviste il Prof. Carlo Signorelli ha stilato una lista delle precauzioni che è possibile prendere in famiglia e in casa per ridurre il rischio contagio, contatto con positivo o meno.

Evitare lo scambio di oggetti , soprattutto, delle posate ma anche dei vestiti

, soprattutto, delle posate ma anche dei vestiti Lavarsi le mani spesso e, in particolare, quando si rientra in casa

Lavare bene e di frequente le superfici di bagno e cucina con prodotti leggermente alcolici o comunque igienizzanti

con prodotti leggermente alcolici o comunque igienizzanti Limitare i contatti stretti (baci, abbracci etc…) con persone fragili (i nonni anziani, per esempio)

(baci, abbracci etc…) con persone fragili (i nonni anziani, per esempio) Tossire e starnutire in un fazzoletto si può fare, è ovvio, ma poi quest’ultimo bisogna buttarlo via subito e non appoggiarlo in giro

in un fazzoletto si può fare, è ovvio, ma poi quest’ultimo bisogna buttarlo via subito e non appoggiarlo in giro Levarsi le scarpe prima di entrare in casa e riporre vestiti e cappotti utilizzati all’esterno (anche se non è determinante in ottica anti-contagio è sempre una buona norma igienica)

prima di entrare in casa e riporre utilizzati all’esterno (anche se non è determinante in ottica anti-contagio è sempre una buona norma igienica) Evitare se possibile l’ascensore o comunque prenderlo da soli

