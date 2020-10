Condividi su

Tasse universitarie 2020: esenzione e riduzione. Modello Isee e importo

Tasse universitarie 2020: quali studenti possono accedere all’esenzione dal versamento? In quale fascia di reddito bisogna rientrare per ottenere una riduzione? Serve necessariamente il modello Isee per fare richiesta di esonero? Nell’articolo la risposta a queste domande.

Tasse universitarie: chi è esonerato dal pagamento?

In base alle recenti modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca risalente al 26 giugno 2020 è stata estesa la No tax area per quanto riguarda il pagamento delle tasse universitarie. Se fino all’anno scorso per non pagarle bisogna dimostrare di avere un reddito non superiore ai 13mila euro da quest’anno si possono non pagare se il proprio reddito è pari o inferiore ai 20mila euro.

Inoltre, hanno diritto a una riduzione variabile tra l’80 e il 10% coloro che hanno un reddito fino a 30mila euro:

Quindi, se si ha un reddito tra i 20mila e i 22mila euro la riduzione delle tasse universitarie sarà pari all’80% ,

, tra i 22mila e i 24mila la riduzione sarà pari al 50%,

tra i 24mila e i 26mila sarà del 30%,

del 20% tra i 26mila e i 28mila

e, infine, del 10% dai 28mila fino ai 30mila.

L’esenzione è automatica per gli iscritti al primo anno di Università che rientrano nelle suddette fasce di reddito; gli iscritti agli anni successivi al primo, invece, devono soddisfare anche dei requisiti di merito:

aver conseguito almeno 10 Cfu entro il 10 agosto per chi si iscrive al secondo anno,

entro il 10 agosto per chi si iscrive al secondo anno, 25 Cfu entro il 10 agosto per coloro che vogliono accedere all’esenzione o alla riduzione per anni successivi al secondo.

È necessario il modello Isee?

Per accedere all’esenzione o alla riduzione delle tasse universitarie è fondamentale dotarsi di un modello Isee. Ci si può rivolgere a un Caf, a un commercialista oppure svolgere la procedura in prima persona attraverso il servizio online disponibile sul portale dell’inps. Da sottolineare l’importanza di rispondere affermativamente quando, durante la procedura, verrà richiesto se l’Isee “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”. Inoltre, è bene assicurarsi che il codice fiscale indicato sia quello dello studente universitario che richiede l’esenzione o la riduzione delle tasse. Attenzione anche alle scadenze: per il rilascio di un modello Isee si aspetta di solito una settimana (o due al massimo).

