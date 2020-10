Condividi su

App Immuni, è più scaricata ma ispira meno fiducia di prima

Sono mesi che se ne parla tra mille polemiche, legate sia alla privacy che agli sforzi (scarsi) delle autorità per promuovere il suo utilizzo. E’ l’app Immuni, quell’applicazione che registra la posizione di chi la scarica e in caso venga segnalata una positività di un utilizzatore avvisa chi vi è stato vicino a meno di due metri circa per almeno 15 minuti.

Quando era stata prodotta vi erano stati timori per il rispetto della privacy, e di conseguenza era stata scaricata molto poco. Successivamente si era parlato di questo scarso utilizzo. Che però da agosto con l’inizio della ripresa dei contagi è aumentato. Oggi il 59% degli intervistati da SWG afferma che l’ha scaricata o lo farà a breve. Era il 49% a giugno. In realtà comunque coloro che ce l’hanno effettivamente sul cellulare sono solo il 18%.

Il 39% non ha intenzione di scaricarla e il 2% neanche sapeva fosse disponibile e non la vuole usare

Tra coloro che non scaricano l’app Immuni vi sono quelli che non la reputano efficace, ovvero il 50% di chi non la usa, quelli che temono per la privacy, il 20%, quelli che dicono che si deve tenere acceso bluetooth e posizione, il 17%. Tutti costoro sono di più che a luglio, la loro percentuale è cresciuta rispettivamente del 6%, del 9% del 4%

App immuni, la ritiene utile il 5% in meno che a luglio

In realtà anche tra chi l’ha scaricata, il 18%, una percentuale non piccola, il 28%, non la utilizza perchè non attiva mai o quasi mai bluetooth e geolocalizzazione sul cellulare, magari perchè si dimenticano o per scelta.

Solo il 56% li lascia sempre attivi, mentre il 16% lo fa quando esce.

Nel complesso nonostante l’aumento dei download l’app Immuni suscita meno fiducia che in estate. Allora il 46% degli intervistati ne nutriva molta o abbastanza, oggi solo il 41%

La responsabilità è anche nell’impossibilità da parte di molti di comunicare la propria positività sull’app, cosa che avrebbe bisogno della convalida di un operatore medico che però non è possibile perchè la telefonata di tracciamento non arriva

I sondaggi di SWG sull’app Immuni sono stati realizzati tra il 21 e il 23 ottobre su 800 soggetti con metodo CATI-CAMI-CAWI

