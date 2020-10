Condividi su

Quanto dura la quarantena per i soggetti asintomatici? Le regole

Quanti giorni dura il periodo di quarantena, anche se sarebbe più corretto parlare di isolamento (il termine “quarantena” è riferito più che altro a chi viene in contatto con un positivo come abbiamo spiegato in questo articolo), che devono necessariamente osservare i soggetti asintomatici? Un riepilogo delle regole cui attenersi quando si scopre di essere positivi al nuovo coronavirus.

Come comportarsi in caso di contatto con positivo: il protocollo

Quarantena: quanto dura per gli asintomatici?

Chi sono gli asintomatici? In pratica, sono quei soggetti che risultano infetti ma non sviluppano i sintomi del Covid. Pur non essendo di fatto ammalati, gli asintomatici sono comunque più o meno contagiosi a seconda dei casi per questo motivo devono osservare un periodo di quarantena, o meglio, di isolamento, lungo tanto quanto basta affinché si azzeri o quasi la carica virale (Qui le disposizioni del Ministero della Salute).

Quanto dura la quarantena se non si sviluppano i sintomi del Covid? Gli asintomatici devono porsi obbligatoriamente in isolamento per i 10 giorni successivi alla diagnosi di positività all’infezione da nuovo coronavirus. Durante questi 10 giorni non è possibile uscire di casa: neanche per fare la spesa, per esempio, o per buttare la spazzatura (bisognerà organizzarsi con gli ordini online e concordando il ritiro dell’immondizia presso il proprio domicilio con l’azienda che se ne occupa nella propria città).

Cosa succede dopo 10 giorni?

La quarantena per gli asintomatici, dunque, dura per i 10 giorni successivi alla diagnosi di positività al nuovo coronavirus. Trascorso questo periodo di isolamento ci si potrà sottoporre a un test molecolare, in pratica, a un tampone. Se il tampone darà esito negativo si potrà tornare “liberi”, invece, se si continuerà a risultare positivi bisognerà proseguire con l’isolamento. Si potrà eseguire un nuovo tampone dopo altri 7 giorni: se anche questo dà esito positivo proseguirà anche il periodo di quarantena che si interrompe automaticamente dopo altri 4 giorni. Nel complesso, l’isolamento degli asintomatici può arrivare a durare un massimo di 21 giorni.

