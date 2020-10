Condividi su

NoiPa cedolino novembre 2020: data accredito e quando esce online

Noipa cedolino novembre 2020: il calendario dei pagamenti del personale della Pubblica amministrazione. Quando verranno accreditati gli stipendi dei lavoratori della PA amministrati dalla piattaforma? Nell’articolo le date più probabili.

NoiPa: la data più probabili per l’accredito degli stipendi

Ancora non è stato pubblicato da Noipa il calendario relativo all’accredito degli stipendi di dipendenti della Pubblica Amministrazione per il mese di novembre 2020. D’altra parte, è già possibile indicare le date più probabili in cui verrà reso disponibile il cedolino basandosi sull’esperienza. Dunque, intorno a lunedì 23 novembre – cioè la data consueta di accredito dello stipendio – dovrebbe partire il pagamento della rata ordinaria per i dipendenti a tempo indeterminato e determinato della PA, invece, l’accredito dello stipendio per il comparto Sanità potrebbe partire qualche giorno dopo, probabilmente giovedì 26 novembre.

In anticipo lo stipendio di dicembre

Più o meno nelle stesse date, d’altronde, è avvenuto l’accredito dello stipendio anche a settembre e ottobre 2020. Quindi, si possono già rassicurare gli amministrati Noipa: l’emergenza sanitaria continuerà a non avere ripercussioni sui pagamenti. Inoltre, da ricordare che anche quest’anno trascorrerà meno di un mese tra il pagamento dello stipendio di novembre 2020 e il pagamento dello stipendio di dicembre 2020: infatti, l’accredito comprensivo della tredicesima scatterà l’11 dicembre prossimo per il personale della Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato e determinato e il 18 dicembre per il comparto Sanità.

