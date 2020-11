Condividi su

Bonus bici 2020: proroga scadenza domande, ecco la nuova data

Bonus bici 2020: c’è una buona notizia per tutte quelle persone che non hanno avuto accesso ai fondi e alle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente per l’acquisto di bici e monopattini. La scadenza è stata prorogata, ma l’erogazione del bonus non arriverà prima del nuovo anno. Per fare domanda e ottenere il bonus sarà necessario registrarsi sul portale buonomobilita.it accedendo tramite identità digitale Spid, caricare i propri dati e la fattura che fungerà da prova d’acquisto della bici o del monopattino.

Bonus Bici 2021: nuovi fondi, ecco quando arrivano

Priorità sarà data a tutti quegli utenti che hanno già effettuato un acquisto. La registrazione sul portale dedicato al bonus mobilità 2020 è necessaria solo per quantificare la necessità di risorse e la fattibilità della copertura. I fondi supplementari, infatti, saranno stanziati tramite la nuova Legge di Bilancio 2021. La disponibilità dei nuovi fondi, dunque, arriverà solamente il prossimo anno, nel 2021.

Non ci sarà un nuovo click day, dunque, come avvenuto nel 3-4 novembre. Ci sarà più tempo per presentare domanda, visto che la riapertura è prevista per il 9 novembre, mentre il termine ultimo sarà tra un mese, ovvero mercoledì 9 dicembre.

Bonus mobilità: un breve riepilogo e quali mezzi non sono inclusi

Si ricorda che il bonus bici 2020, introdotto con il Decreto Rilancio, prevede un incentivo del 60% fino a un tetto massimo di 500 euro, per l’acquisto della bicicletta o del monopattino (o altri veicoli consentiti e rientranti nel novero dei mezzi elettrici previsto dal bonus), oppure per l’acquisto di abbonamenti a servizi di micromobilità elettrica in sharing (non sono incluse le auto elettriche).

