Nuove Faq Dpcm: le novità nella lista aggiornata dal governo

Nuove Faq Dpcm: pubblicata un utile pagina speciale sul sito del governo con le risposte alle domande più frequenti da parte dei cittadini su cosa si può fare e cosa non si può fare a seconda che si risieda in zona gialla, arancione e rossa.

Faq Dpcm: pagina speciale sul sito del governo

Faq Dpcm – Il governo pubblica sul suo sito una pagina speciale dedicata a rispondere a tutti i quesiti più importati che riguardano le restrizioni attualmente vigenti a seconda che si risieda in zona gialla, arancione e rossa. Basta cliccare su una regione: a seconda della zona in cui quest’ultima è stata collocata si potranno leggere tutte le regole relative ad attività commerciali, eventi, cerimonie, spostamenti e così via.

Zona gialla, arancione, rossa

Faq Dpcm – Un esempio del contenuto della pagina speciale

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In quest’area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all’interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno? Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. […]

La limitazione più importante da tenere a mente in zona gialla è il coprifuoco dalle 22 alle 5: durante questa fascia oraria ci si può spostare soltanto per motivazioni urgenti (da riportare su autocertificazione). Il coprifuoco vale anche in zona arancione: dove, però, bisogna ricordare che è vietato allontanarsi non solo dalla propria regione ma anche dal proprio comune (se non per esigenze di lavoro, salute e necessità improrogabili).

In zona rossa, invece, sono vietati tutti gli spostamenti, a prescindere dall’orario, se non dettati da esigenze improrogabili e documentabili. È possibile comunque uscire per fare una passeggiata ma anche per fare un po’ di moto ma sempre mantenendo il distanziamento di sicurezza e comunque in prossimità della propria abitazione.

