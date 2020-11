Condividi su

Lotteria scontrini 2021: in arrivo le nuove regole. Ecco chi può vincere

Ultimamente se ne parla con una certa frequenza, ma l’argomento è sicuramente meritevole di attenzione: la lotteria scontrini rappresenta infatti un nuovo strumento pensato dallo Stato, allo scopo di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale. La data di lancio è il primo gennaio 2021, ma la prima estrazione è prevista il giorno 11 febbraio del prossimo anno. Vediamo di seguito quali sono le novità in materia e cosa cambia.

Lotteria scontrini: cosa cambia?

La lotteria scontrini, come accennato, serve a combattere chi intende comportarsi in modo non rispettoso delle regole del Fisco e aggirare dunque i propri doveri di contribuente. E’ stata introdotta dalla legge di bilancio 2017, ai commi da 540 a 544, nell’ambito di un provvedimento che ha contemplato la possibilità, per i contribuenti che compiono acquisti di beni o servizi presso esercenti, di concorrere nell’estrazione a sorte di premi assegnati nell’ambito di una vera e propria lotteria nazionale.

In originale, la lotteria scontrini sarebbe dovuta partire dal primo gennaio 2020, ma appunto la sua entrata in vigore è stata spostata in avanti, in un primo tempo a luglio 2020 e, poi, definitivamente rimandata al primo gennaio 2021.

Per capire quali sono le novità, basta entrare nella home-page del sito ufficiale della lotteria scontrini e leggere l’avviso su schermo: in buona sostanza, per poter partecipare occorre effettuare pagamenti con mezzi di pagamento elettronico, e quindi facilmente tracciabili e, soprattutto, non in grado di rimanere nascosti agli occhi dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, se si vorrà avere una chance di vincere alla lotteria scontrini, sarà necessario effettuare acquisti con strumenti elettronici quali, ad esempio, bancomat, carte di debito, di credito o prepagate.

D’altronde nella home-page si può leggere che: “Partecipare è facile e completamente gratuito! Basterà pagare senza contanti e mostrare il codice lotteria al momento dei Tuoi normali acquisti! Dal 1° dicembre in questo sito troverai lo spazio per ottenere il tuo codice lotteria“.

Attenzione però: la recente novità che vincola la partecipazione alla lotteria scontrini ad uno o più acquisti senza uso di contante, sarà oggetto di ufficializzazione nella imminente nuova legge di Bilancio. E ciò sebbene sia già piuttosto chiaro il duplice intento di detta lotteria:

combattere con ancora più forza l’evasione fiscale;

eliminare gradualmente l’uso di contanti o comunque ridurlo.

Il meccanismo dell’estrazione

Come sopra accennato, la home-page del sito dedicato segnala anche la possibilità di chiedere ed ottenere il codice per partecipare, dal giorno primo dicembre di quest’anno. Ma per fare richiesta, l’interessato deve effettuare la registrazione al portale, con inserimento del proprio codice fiscale. A seguito di ciò, il meccanismo rilascerà automaticamente un codice alfanumerico composto 8 da caratteri, anche in formato barcode, che l’acquirente deve poi esibire all’esercente, prima dell’emissione dello scontrino. Il codice in oggetto può essere stampato o salvato sul proprio smartphone e in ipotesi di smarrimento è possibile fare una nuova richiesta.

E’ chiaro che il meccanismo della lotteria degli scontrini serve anche ad incentivare l’emissione degli scontrini e a contrastare dunque la mancata fatturazione dei pagamenti, incentivando gli stessi cittadini a domandare al rivenditore l’emissione di scontrini e ricevute.

L’interessato a controllare l’esito delle estrazioni attraverso il sito web della lotteria scontrini, deve aver ottenuto le credenziali Spid o Fisco online.

I limiti alla partecipazione al concorso

Oltre al vincolo rappresentato dall’obbligo di pagamento con strumenti elettronici, va ricordato che la partecipazione è ammessa per i contribuenti maggiorenni persone fisiche residenti nel territorio italiano, che compiono acquisti di beni o servizi. Sono altresì esclusi gli acquisti:

di importo inferiore all’euro;

online;

per l’attività di impresa, arte o professione.

Attenzione però: nella fase iniziale della lotteria sono comunque esclusi anche gli acquisti comprovati da fatture elettroniche, gli acquisiti compiuti presso ottici, ambulatori veterinari, farmacie, parafarmacie, ottici e laboratori di analisi. Ma sono altresì esclusi anche gli acquisti per cui il compratore chiede l’acquisizione del suo codice fiscale per detrarre o dedurre la spesa ai fini fiscali.

Sul piano delle estrazioni dei premi della lotteria scontrini, fino a giugno del prossimo anno avremo esclusivamente estrazioni mensili; in un secondo tempo, si aggiungeranno quelle settimanali, mentre per la prima maxi-estrazione annuale bisognerà aspettare il 2022.

Concludendo, ricordiamo che i premi sono esentasse, e sussistono anche per l’esercente che emette lo scontrino vincente. Inoltre, la partecipazione alla lotteria scontrini è puramente facoltativa: infatti comunicare lo specifico codice lotteria all’esercente è da intendersi come la manifestazione di volontà di partecipazione al concorso.

