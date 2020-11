Chi è Jill la moglie di Joe Biden: biografia e che lavoro fa

Condividi su

Jill Biden, la moglie di Joe Biden, la prossima First Lady americana: chi è la moglie del 46esimo Presidente degli Stati Uniti? Nell’articolo una panoramica della sua biografia.

Chi è Jill la moglie di Joe Biden?

Jill Tracy Jacobs, in quanto moglie di Joe Biden, Presidente eletto degli Stati Uniti d’America, sarà la nuova First Lady americana: è di origini italiane, il nonno Gaetano Giacoppo (che ha poi anglicizzato il cognome, appunto, in Jacobs) proveniva da Gesso, frazione del Comune di Messina. Figlia di Donald C. Jacobs, cassiere di banca, e Bonny Jean Jacobs, casalinga, è nata nel 1951 in New Jersey. rasferitasi insieme alla famiglia a Filadelfia, si è sposata una prima volta nel 1970, appena un anno dopo il diploma.

Insieme all’allora marito Bill Stevenson aprì un locale, diventato poi famoso, nei pressi dell’Università del Delaware. Nel frattempo, cominciò a lavorare come modella per un’agenzia di Wilmington, la città della Pennsylvania di cui è originario Joe Biden. Il primo incontro con quest’ultimo avvenne nel 1975, un anno dopo essersi separata da Stevenson: Jill e Joe si sono sposati nel 1977, quattro anni e mezzo dalla morte della prima moglie e della piccola figlia di Biden in un incidente stradale. Jill all’epoca diventata insegnante di inglese.

La carriera di Jill Biden

Diventata moglie di Joe Biden, Jill non ha mai rinunciato all’insegnamento: neanche durante la prima campagna presidenziale del marito, nel 1988. Dopo 16 anni come professoressa nei licei pubblici è passata ad insegnare al college dove ha lavorato a tempo pieno dal 1993 al 2008. D’altra parte, non ha abbandonato la docenza neanche in seguito alla nomina del marito a vicepresidente di Obama: pare sia stata la prima Second Lady Usa a continuare ad avere un lavoro retribuito nonostante la carica (nei documenti della Casa Bianca si riportava “Dr. Jill Biden”). Il primo congedo dall’Università sembra averlo preso solo nella primavera del 2020: chiaramente per dedicarsi a tempo pieno alla campagna elettorale del marito per la Casa Bianca.

